Вывоз мусора с кладбищ Гатчинского района взят под контроль

На основании информации, предоставленной администрациями муниципальных районов и городского округа Ленинградской области, сформирован реестр из 742 кладбищ.

Силами ЛОГКУ «Леноблэкомилиция» проведены обследования всех мест погребения, результаты которых направлены в областной Комитет государственного экологического надзора.

Выявлены нарушения, связанные с частичным отсутствием контейнерных площадок на территории кладбищ, нарушениями сроков вывоза контейнеров для сбора отходов, а также наличие несанкционированных мест размещения отходов.

Как отметил вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин, по результатам полученной информации главам администраций 137 сельских и городских поселений объявлены предостережения о недопустимости несоблюдения обязательных требований и предложено принять меры для ликвидации выявленных нарушений. Лидерами по числу невыполнения требований по содержанию погостов оказались Лужский, Гатчинский, Всеволожский и Тосненский районы.

Ликвидация нарушений взята Комитетом экологического надзора под особый контроль.