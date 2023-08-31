Фестиваль народных игр и национальных видов спорта в Гатчинском районе
В пятницу, 8 сентября 2023 года, в поселке Пудость Гатчинского района пройдет Х Фестиваль народных игр и национальных видов спорта
Фестиваль проводится в целях сохранения самобытного социокультурного наследия народов, проживающих на территории Ленинградской области и Гатчинского муниципального района, возрождения народных игр, популяризации физической культуры и спорта, здорового образа жизни, культурных традиций.
Приглашаются желающие принять участие в фестивале. Команды формируются администрациями городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района или общественными организациями. Состав команды - 5 человек в возрасте старше 18 лет.
Спортивная часть фестиваля проводится в двух формах: командные соревнования с выявлением сильнейших и показательные, с целью знакомства с видами национальных народных игр и видов спорта.
Спортивные дисциплины (зачетные виды):
- кююккя (карело-финская народная игра) – соревнования командные. Из команды выступают 3 человека. Каждый участник выполняет 8 бросков (2х4). Место команды определяется по сумме результатов всех участников;
- метание сапога (финский народный вид спорта) – соревнования командные и личные. Состав команды 5 человек. Каждый участник выполняет 3 попытки. Место команды определяется по сумме результатов всех участников;
- мёлькю (финская народная игра) – командные и личные соревнования. Состав команды 5 человек. Каждый участник выполняет 6 бросков (2х4). Место команды определяется по сумме результатов всех участников;
- боулинг – соревнования командные и личные. Состав команды 5 человек. Каждый участник выполняет 20 бросков (2х10). Место команды определяется по сумме результатов всех участников;
- петанк – соревнования командные и личные. Состав команды 5 человек. Каждый участник выполняет 10 бросков (2х5). Место команды определяется по сумме результатов всех участников.
Показательные незачётные игровые дисциплины:
- забивание гвоздей,
- набрасывание колец.
Фестиваль пройдет по адресу: поселок Пудость, ул. Половинкиной, д. 89. Начало в 11.00