Фестиваль проводится в целях сохранения самобытного социокультурного наследия народов, проживающих на территории Ленинградской области и Гатчинского муниципального района, возрождения народных игр, популяризации физической культуры и спорта, здорового образа жизни, культурных традиций.

Приглашаются желающие принять участие в фестивале. Команды формируются администрациями городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района или общественными организациями. Состав команды - 5 человек в возрасте старше 18 лет.

Спортивная часть фестиваля проводится в двух формах: командные соревнования с выявлением сильнейших и показательные, с целью знакомства с видами национальных народных игр и видов спорта.

Спортивные дисциплины (зачетные виды):

- кююккя (карело-финская народная игра) – соревнования командные. Из команды выступают 3 человека. Каждый участник выполняет 8 бросков (2х4). Место команды определяется по сумме результатов всех участников;

- метание сапога (финский народный вид спорта) – соревнования командные и личные. Состав команды 5 человек. Каждый участник выполняет 3 попытки. Место команды определяется по сумме результатов всех участников;

- мёлькю (финская народная игра) – командные и личные соревнования. Состав команды 5 человек. Каждый участник выполняет 6 бросков (2х4). Место команды определяется по сумме результатов всех участников;

- боулинг – соревнования командные и личные. Состав команды 5 человек. Каждый участник выполняет 20 бросков (2х10). Место команды определяется по сумме результатов всех участников;

- петанк – соревнования командные и личные. Состав команды 5 человек. Каждый участник выполняет 10 бросков (2х5). Место команды определяется по сумме результатов всех участников.

Показательные незачётные игровые дисциплины:

- забивание гвоздей,

- набрасывание колец.

Фестиваль пройдет по адресу: поселок Пудость, ул. Половинкиной, д. 89. Начало в 11.00