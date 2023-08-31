Проектная сессия проходила 25 и 26 августа в Санкт-Петербурге в молодежном пространстве «Просто» в рамках Федеральной программы сопровождения молодых служащих «ГосСтарт». Она направлена на повышение уровня привлекательности государственной и муниципальной службы среди молодежи.

Образовательная программа включала, в том числе, вопросы по внедрению института наставничества и программ стажировок в органах власти, командообразование, кейс-чемпионат, выявление лидеров окружных штабов.

Участники сессии смогли задать спикерам волнующие их вопросы: «Как поставить себя в коллективе, если ты младше остальных», «Как запустить процесс работы, чтобы все делалось для людей, а не для отчетности…»

- Молодой специалист должен воспринимать свою работу как служение. Сейчас сфера госслужбы видоизменяется. С радостью могу отметить, что в глазах молодых специалистов видна искра интереса к теме и их работе. Они готовы служить обществу, а не себе. Отрадно, что вопросы, которые поступали от ребят, подтверждают это, и что такие встречи нужны. Мы постараемся этот запрос соответствующим образом удовлетворить, - отметила председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

Проектная сессия – это первый этап, в рамках которого прошел отбор кандидатов для продолжения обучения. Всего состоялось пять окружных сессий, в каждой из которых приняло участие 100 человек. В финал выйдут 150 участников мастерской госслужбы – лидеры рейтинга.

Татьяна Можаева