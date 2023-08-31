– Алина Викторовна, как меняется дорожная ситуация в регионе с приближением учебного года?

– За время летних каникул дети отвыкли от дорожного движения и городского темпа жизни. В такой ситуации многое зависит от родителей, которые должны обратить внимание ребят на возможные источники опасности. Будь то город, посёлок или ваша дача – необходимо объяснить, в каких местах детей поджидает угроза ДТП. Например, нужно с вниманием относиться к движению на просёлочных и загородных трассах – там нередко случаются аварии с участием несовершеннолетних. Конечно, Госавтоинспекция патрулирует опасные территории, мы проводим профилактические мероприятия с участием детей, однако первоочередное значение имеет именно постоянный контроль со стороны родителей.

– А как быть с ребятами на мопедах и мотоциклах? Почти в каждой деревне летом встречаешь таких гонщиков.

– Это большая сезонная проблема. Дети зачастую катаются на мототранспортных средствах, которые берут у родителей без разрешения. И, разумеется, без прав на управление ими! Мы нередко ловим юных мотоциклистов, которым по 14–15 лет. А управлять мототранспортом по закону можно с 16 – и то при условии, что человек сдал на права и получил водительское удостоверение категории «М».

Свои сложности есть и с велосипедами. Далеко не все знают, что передвигаться на них по проезжей части можно с 14 лет – до этого разрешено только движение по тротуару и велопешеходным дорожкам. Те же, кто уже выехал на автомобильную дорогу, не всегда знают ПДД. Например, что велосипедисты должны занимать на дороге один ряд не далее метра от края проезжей части.

– Как должны вести себя в этой ситуации водители, особенно если в их районе работает школа или детский лагерь?

– Главный принцип – соблюдать Правила дорожного движения и осознавать, что любое транспортное средство – источник повышенной опасности. Важно снижать скорость при проезде перекрёстков и пешеходных переходов, особенно неподалёку от образовательных учреждений. Не зря наиболее опасным и распространённым видом ДТП с участием детей у нас остаётся проезд на красный сигнал светофора. Из 33 ДТП за 7 месяцев по области получили ранения 33 ребенка. И половина из них — это наезды на детей на пешеходных переходах. Конечно, нередко дети сами выбегают на пешеходный переход, и у водителя не всегда есть возможность среагировать. Поэтому важно передвигаться со скоростью, при которой автомобилист мог бы адекватно оценивать дорожную ситуацию и всё, что происходит вокруг него.

– А что говорит статистика – ДТП с участием детей становится больше или меньше?

– На данный момент у нас в Ленинградской области в подобных ДТП 8 детей погибли и 101 ребенок получил ранения. Половина дорожно-транспортных происшествий произошли с участием детей-пассажиров. В каждом третьем ДТП дети перевозились с нарушением правил перевозки. Во многом эти цифры говорят об опасной беспечности родителей. Хочу напомнить, что ребёнка до 12 лет на переднем сиденье можно перевозить только в детском удерживающем устройстве с использованием ремней безопасности. На заднем сиденье с 7 лет можно перевозить без детского удерживающего устройства, но ребёнок должен быть обязательно пристёгнут штатным ремнём безопасности.

– Что делает Госавтоинспекция для того, чтобы не возникали опасные ситуации у тех же школ и детских садов?

– Подразделениями Госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведены мероприятия по контролю соответствия и обустройства улиц, дорог на участках, прилегающих к образовательным организациям. Проверены искусственные дорожные неровности – лежачие полицейские, а также светофоры у каждого учреждения. По результатам проверочных мероприятий выявлено свыше 150 нарушений, по каждому из них ведётся работа. Кроме того, идёт активная пропагандистская и профилактическая работа. За каждым образовательным учреждением закреплён сотрудник Госавтоинспекции, при его участии разрабатывается паспорт дорожной безопасности школы или детского сада. Нами ежемесячно проводятся обучающие мероприятия в формате лекций, игр и квестов, активно действует в регионе движение отряда юных инспекторов.

– Ребята, которым этой осенью родители разрешат ходить в школу без сопровождения – как правильно напутствовать их в такой ситуации?

– Родителям и учителям важно определить для каждого ребёнка безопасный маршрут «дом-школа-дом». Можно нарисовать его, провести школьника за руку, показать опасные и безопасные места. Перед каждым переходом напоминать о важном правиле: «Остановись, осмотрись, убедись в безопасности и иди». Даже если переход оборудован светофором.

– А если ребёнок хочет ездить в школу на самокате или велосипеде, к которым так привык за лето?

– Конечно, в таком случае необходимо объяснить ему специфику управления этими транспортными средствами. Хотя мы не рекомендуем добираться на учёбу такими способами. Как обычно происходит? Ребёнок до последнего сидит дома, завтракает, смотрит мультфильмы, а потом в спешке несётся в школу. Это огромный риск, за которым родители уже не смогут проследить – как до занятий, так и после школы.

– Получается, главное – уметь объяснить своему ребёнку базовые правила безопасности. С какого возраста дети способны воспринимать такую информацию?

– Уже с дошкольного возраста, 5 - 6 лет. Начинать проводить работу с детьми важно именно с маленького возраста. Ну и стоит быть положительным примером для своего ребёнка. Начиная с роддома, возьмите за привычку перевозить детей в своём авто по всем правилам – глядя на вас, они будут расти с высокой культурой ПДД.

– Как ещё могут проявить себя неравнодушные родители?

– Мы активно привлекаем к работе участников родительских комитетов. Мамы и папы вместе с нами патрулируют дороги в утренние часы, смотрят за тем, как дети идут в школу и возвращаются домой. Ещё одна наша совместная задача – наблюдать за использованием световозвращающих элементов. Наступает тёмное время года, и нужно успеть объяснить всем, как это важно. Не зря большинство ДТП с участием детей происходит в тёмное время суток – статистика говорит, что пострадавшие, как правило, перемещались без световозвращателей.

– Что вы пожелаете детям и их родителям накануне праздника знаний?

– Дорогие родители, дети и педагоги! От всей души хочу поздравить всех с Днем знаний, началом учебного года. Совместными усилиями сделать всё, чтобы обеспечить безопасность наших детей, соблюдать правила безопасного поведения на дороге, беречь свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения.

Беседовал Алексей Астапчик