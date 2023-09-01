«В учебный год наш регион входит с новыми школами и современными образовательными пространствами. В Год Команды Знаний, Год педагога и наставника мы повышаем престиж профессии учителя, преподавателя, возвращаем в школы и вузы важные задачи не только по образованию, но и по воспитанию молодого поколения ленинградцев.

От души желаю вам, дорогие друзья, успехов в учебе и в труде.

Пусть новый учебный год будет наполнен для вас добрыми эмоциями и творческими достижениями!», — обратился к ленинградцам глава региона Александр Дрозденко.

1 сентября в Ленобласти торжественно откроются новые школы — в Мурино и Кудрово, 22 центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», детский технопарк «Кванториум» на базе Муринской школы №3, новые мастерские в Приморской школе-интернате, центр цифрового образования «IT-куб» на базе Инженерно-технологической школы Ломоносовского района, а также 20 компьютерных классов, оснащенных современным цифровым оборудованием для внедрения цифровой образовательной среды, и 14 отремонтированных спортивных залов.

В новом учебном году в систему образования приходят 368 молодых педагогов, что на 21% больше, чем в прошлом году, а по программе «Земский учитель» в Ленинградскую область приехали семь человек, которые будут обучать ребят в сельских школах Волосовского, Волховского, Выборгского, Гатчинского, Лодейнопольского, Приозерского, Сланцевского районах.