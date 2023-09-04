Эксперты, ветераны боевых действий, участники СВО, журналисты, артисты, известные персоны выскажут своё отношение к этому мировому злу, будут говорить о нетерпимости к проявлениям агрессии, поделятся мнениями о методах противодействия терроризму. В студии и в видеообращениях выступят певица Юта и музыкант Сергей Галанин, депутат Светлана Журова, военкор Вадим Гончаров и политолог Дмитрий Солонников.

Зрителей ждут комментарии, прямые включения, телемосты, архивные сюжеты, напоминающие о терактах в метро Петербурга, на Крымском мосту, рок-фестивале «Крылья», Каховской ГЭС и других. Марафоном организаторы хотят напомнить обо всех трагических событиях, еще раз почтить память людей, чьи жизни были так несправедливо отняты террористами, объединить всех в борьбе с терроризмом.

Телемарафон подготовлен комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области совместно с телеканалом ЛенТВ24. Трансляция пройдёт на ЛенТВ24, а также в соцсетях канала и комитета.