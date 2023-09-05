4 сентября 2023 года стартовала регистрация участников конкурса «Это у нас семейное». Это новый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», в котором могут участвовать семьи с детьми. В самом начале первой учебной недели о нем расскажут всем школьникам России во время классного часа «Разговоры о важном».

Накануне, 1 сентября, а рамках открытого урока «Разговор о важном» в Мастерской управления «Сенеж» Президент РФ Владимир Путин анонсировал старт конкурса «Это у нас семейное» на платформе «Россия — страна возможностей»

«На площадке «Россия – страна возможностей» много проектов, они все очень интересные, но нет одного, который, на мой взгляд, был бы самым интересным, самым широким и самым народным в прямом смысле этого слова. Нет никаких семейных соревновательных проектов <…>. Конечно, такой соревновательный проект на уровне семей был бы крайне востребованным и был бы, наверняка, очень интересным. Мы договорились о том, что 4 сентября уже можно будет подавать заявки на участие в таких проектах. Речь идет о семьях с детьми. И нам бы очень хотелось, когда я говорю «нам», то имею в виду своих коллег в администрации президента и правительстве, чтобы в нем принимали участие представители различных поколений семей. Чтобы показывать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению, как передаются наши традиционные семейные ценности от поколения к поколению, какова значимость семьи в нашем обществе и в поддержании наших традиционных ценностей, на которых стоит все наше государство», — рассказал Владимир Путин.

В первые часы после старта регистрации об участии в проекте «Это у нас семейное» заявило более ста семей из 64 регионов РФ, вместе с россиянами в команды вошли их родственники из Белоруссии, Египта, Молдовы. Самым младшим конкурсантам – по шесть лет, и таких детей уже более тридцати. Самому старшему члену семьи – 101 год, это прабабушка из Белгородской области. Самая большая, на данный момент, это команда Плотниковых из Оренбургской области, она состоит из 10 членов семьи, включая шестерых детей.

«Вместе с российскими семьями мы начинаем создавать новую интересную историю под названием «Это у нас семейное». Идея этого конкурса родилась в семье, мы с большой любовью готовили его к жизни и теперь вместе с участниками будем работать над тем, чтобы наш новый проект стал действительно народным, а значит, востребованными и любимым. Только при поддержке общественности мы решились на уникальный, не имеющий аналогов эксперимент – соединить поколения и укрепить семьи общими делами и интересами. Успех будет зависеть от нашей сплоченности, веры в добрые традиции и стремления людей создавать крепкие, дружные семьи», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской Академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

«Молодое поколение — это люди, от которых напрямую зависит будущее нашей страны с многовековым прошлым. В каждой семье из поколения в поколение дети приходят на место старших, они выступают хранителями истории своего рода, истории своих Героев, их подвигов. Очень важно, чтобы эта связь никогда не прерывалась, а лишь крепла и формировала прочную преемственность. Начинать выстраивать эту связь нужно через семейное командообразование, чтобы дети знали: семья — это основа, их главные единомышленники на протяжении всего жизненного пути. И конкурс "Это у нас семейное" — отличное тому подспорье», — отметила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева.

Регистрация участников конкурса «Это у нас семейное» продлится до 4 ноября 2023 года на сайте этосемейное.рф. В нем могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от 6 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи.

Конкурс «Это у нас семейное» состоит из нескольких этапов, включая дистанционный этап и окружные полуфиналы, и завершится летом 2024 года большим финалом в Москве, где соберутся 300 семей со всей страны.

Соорганизаторами конкурса «Это у нас семейное» выступают Росмолодежь и Российское движение детей и молодежи «Движение первых» при участии Российского общества «Знание» и АНО «Больше чем путешествие».

В числе партнеров конкурса «Это у нас семейное» – ПАО Сбербанк, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «РусГидро», АНО ДПО «Академия ПСБ», АО «Объединенная приборостроительная корпорация», ПАО «Авиакомпания “ЮТэйр”».

Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» эту идею поддержал Президент России, Председатель Наблюдательного совета Владимир Путин. В 2023 году в День знаний глава государства объявил о запуске проекта.