Для быстрого, адресного и простого получения социальной поддержки реализуется проект «Электронный социальный паспорт жителя Ленинградской области», состоящий из системы различных сервисов.

В личном кабинете регионального портала госуслуг создается цифровой профиль гражданина, позволяющий воспользоваться сервисами с помощью однократной идентификации.

Так, например, можно удаленно получать электронный сертификат в виде QR-кода на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, обеспечение сложной ортопедической обувью с индивидуальными параметрами изготовления и предоставление инвалидам в собственность дополнительных технических средств реабилитации.

Также можно проактивно получать положенные выплаты в случае приобретения определенного статуса (ветеран труда, ветеран труда Ленинградской области труженик тыла, дети войны).

Однократно заполнив анкету о себе, можно получать информацию о положенных мерах социальной поддержки для семей с детьми с низким доходом.

Также была представлена подсистема «Специального транспортного обслуживания», которая обеспечивает прозрачность процесса предоставления социального такси.

Подсистема позволяет автоматически вводить заявки граждан, отслеживать исполнение заказов в режиме реального времени, строить маршрут поездки, рассчитывать расстояние предполагаемой поездки, а также определять сумму и формировать отчетность.