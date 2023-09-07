А за окном художник рисует осень...

Если ты давно хотел погулять по городу, узнать о нем чуть больше или просто хорошо провести время с друзьями или близкими, то собирай скорее компанию, придумывай название команды и регистрируйся!

Фотокросс - командное творческое соревнование. Участникам будут даны несколько тем для фотографий, главная задача - сделать хороший кадр на эту тему. Кто в нём будет, что будет происходить - решать только вам!

Регистрация команд в полном составе: https://vk.com/topic-51414414_49216448

Стартуем в 12 часов в Сиреневом сквере (Достоевского, д.2)

До встречи!