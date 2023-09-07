Боль Беслана в наших сердцах

Вспоминая погибших

Третьего сентября наша страна отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. Россияне вспоминают жителей Беслана, погибших от рук боевиков в сентябре 2004 года, а также жертв других терактов нашего времени.

Не остались в стороне и ленинградцы. Центральное памятное мероприятие, посвящённое трагедии Беслана, прошло в Сосновом Бору у стен Собора иконы Божией матери «Неопалимая Купина». С утра к церкви стекались люди с красными гвоздиками и белыми воздушными шарами в руках. Акция «Беслан. Помним» объединила взрослых и детей, военнослужащих и ветеранов…

– Мы всегда будем помнить о тех, кто остался в сгоревшем спортзале школы № 1, – звучали над площадью слова ведущего митинга.

И люди действительно помнят. Как забыть то утро 1 сентября, когда во время праздничной линейки жители Северной Осетии оказались в руках террористов. Боевики два с половиной дня удерживали более 1100 детей, их учителей и родителей. Затем – взрывы, пожар, штурм здания и 314 погибших…

– В тот день мой сын тоже пошёл в первый класс. Поэтому трагедия врезалась в память. Мне больно вспоминать о жертвах теракта, но мы обязаны помнить, – рассказала нам Светлана, местная жительница.

Звучали песни и стихи, посвящённые детям Беслана. Пришедшие на акцию солдаты-пограничники держали в руках портреты погибших военных, спасавших в тот день заложников.

– Подобное не должно повториться. То зло, что происходит в мире, предостерегает нас от совершения поступков, которые приносят другим боль и горе, – обратился к собравшимся отец Димитрий, настоятель храма. Он же отслужил литию по погибшим.

В конце церемонии люди выпустили в небо десятки белых шаров в память о жертвах Беслана и других террористических актов.

Разговор о важном

Об угрозе терроризма нового времени накануне памятной даты говорили в стенах молодёжного клуба «Сириус» в Сертолово. Здесь прошёл урок «Раз-говор о важном» с участием ветеранских организаций «Балтика» и «Боевое братство». Перед ребятами выступил Сергей Мачинский, специальный представитель губернатора Ленинградской области по взаимодействию с воинскими частями в зоне специальной военной операции.

Опытные военнослужащие рассказали молодёжи, как враги через социальные сети вовлекают подрастающее поколение в экстремизм. О тех угрозах, с которыми сталкиваются их сверстники на Украине. Поделились увиденным в разрушенных городах Донбасса. Например, фотографиями из Рубежного в Луганской области, – где в одном из украинских молодёжных клубов наши бойцы нашли знамя со свастикой, вышитой детскими руками.

– Я считаю, что терроризм и нацизм – идеология глупых людей. Человеку внушают, что он по праву рождения может отнимать всё у слабого, безнаказанно убивать, ничего при этом не созидая. Разумеется, это путь в никуда, – объяснил Сергей Мачинский.

В завершение акции собравшиеся почтили память погибших бойцов и жертв терактов минутой молчания.

Наш общий долг

В течение ближайшей недели в Ленобласти продолжатся памятные мероприятия в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Тематические уроки пройдут в школах и молодёжных клубах. В эфире ЛенТВ24 вышел ставший традиционным телемарафон, организованный комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

В рамках проекта зрителей ждали комментарии, прямые включения и архивные сюжеты о терактах в метро Петербурга, на Крымском мосту, рок-фестивале «Крылья» и Каховской ГЭС. Организаторы напомнили аудитории обо всех трагических событиях и людях, чьи жизни были отняты террористами.

― С глубокой скорбью мы вспоминаем наших соотечественников, ставших жертвами террористических актов. Наш общий долг сегодня ― поддержать защитников Родины, тех, кто прямо сейчас на передовой обеспечивает безопасность нашей страны. Непримиримость к терроризму во всех его проявлениях ― важнейший залог того, чтобы его злодеяния не повторялись, ― обратился к жителям региона губернатор Александр Дрозденко.

Алексей Астапчик