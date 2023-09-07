9 сентября

11:00 — «Книжный бульвар» на площадке у спортивного центра «Волна»: дети и взрослые смогут порисовать мелом на асфальте, узнать много интересного о родном городе, обменяться книгами, принять участие в «зелёной игротеке» от проекта «РазДельный сбор» и сделать снимки в фотозоне «Уютное чтение».

11:30 — возложение цветов к стеле «Город воинской славы».

12:00 — концерт живой музыки у детской музыкальной школы им. М. М. Ипполитова-Иванова: выступление детского духового оркестра.

13:00 — легкоатлетическая эстафета на стадионе ГИЭФПТ. В соревнованиях участвуют сборные команды сильнейших воспитанников детских садов, учеников школ, средне-специальных, профессионально-технических и высших учебных заведений города Гатчины, а также представители спортивных клубов и команды-участницы 15 Спартакиады трудовых коллективов МО «Город Гатчина» по дивизионам.

15:00 — «Поём все вместе» на бульваре «47 регион»: исполняем любимые песни вместе с хоровыми коллективами города Гатчины.

15:00 — торжественное открытие XI Литературно-исторического фестиваля «Колесо времени», посвящённого А. И. Куприну. На сцене на Соборной улице пройдёт театрализованная программа «Река времени». Погрузиться в атмосферу начала XX века помогут синематограф, выставка ретро-велосипедов, интерактивная площадка «Почтовая станция». Также в программе фестиваля конкурс «Битва поэтов», художественный пленэр «Рисуют дети Куприна» и экскурсии.

16:00 — «Гатчинский вальс» соберёт всех любителей танцев на площади С. Богданова. Зрителей ждёт парад хореографических коллективов Гатчины и Гатчинского района, а затем профессиональные педагоги научат всех желающих танцевать вальс.

17:00 — для тех, кто хочет попробовать себя в современном танце, в общественном пространстве «Аэропарк» пройдёт мастер-класс «В центре внимания».

17:00 — концерт «Гатчинские встречи». На площади перед Домом культуры выступят вокально-эстрадная студия «Фортиссимо», школа юного артиста «Голосята», танцевально-спортивный коллектив «Эльдорадо», Алена Мальцева и группа «Ярмарка», вокалист и эстрадный тенор Дмитрий Лаутало, певец и актер Евгений Финадеев, поэт, певец, композитор Игорь Латышко, а также звёзды российской эстрады Андрей Державин, Татьяна Буланова и Елена Воробей.

Этот день завершит праздничный фейерверк (у Дома культуры) в 20:30.

10 сентября

9:00 — велофестиваль «День знаний» пройдёт в Орловой роще. Участники от 3 лет будут соревноваться на дистанциях: 100, 200, 500 м, 1,5 и 5 км.

15:00 — танцевальный Open Air в Поэтическом сквере. Танцевальная студия Salsa.TON при участии Танцевальной мастерской Анастасии Зинченко AZ-Dance-Studio и студии «Исторические танцы в Гатчине» проведёт концерт, мастер-классы и конкурсы.