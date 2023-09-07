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Где 8 сентября отключат свет в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 8 сентября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

08.09.2023 с 09:00 до 21:00

Елизаветинское поселение:

д. Шпаньково (часть).

 

08.09.2023 с 09:00 до 21:00

Веревское поселение:

д. Большое Верево (часть).

 