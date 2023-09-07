В «День регионов» на площадке форума «Ладога» вместе с молодежью они изготовили окопные свечи и маскировочные сети для отправки в зону СВО. Еще одной памятной акцией, которая стала новой традицией форума, стало продолжение высадки «Аллеи Героев», заложенной вместе с участниками «Ладоги» в 2022 году на территории пансионата «Зеленый бор».

Интерактив по изготовлению картины с основными достопримечательностями регионов Северо-Запала стал данью главной теме форума «Ладога-2023» — развитию внутреннего туризма в России. Александр Дрозденко изобразил Выборг.