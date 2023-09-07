Жители Северо-Западного округа стали чаще пользоваться кредитными картами

По итогам семи месяцев 2023 года торговый оборот по кредитным картам в СЗФО вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 177,3 млрд рублей. Такой же показатель в Санкт-Петербурге. При этом количество действующих кредиток в целом выросло на 4 процента.

В СЗФО выше среднего прирост торгового оборота по кредитным картам в Ленинградской (33%) и Архангельской (29%) областях, а также в Республике Коми (29%).

Новых карт с января по июль этого года жители Северо-Запада оформили на 64% больше, чем в прошлом, петербуржцы – на 70 процентов.

Лидеры по приросту пользователей кредитных карт в этом году – Псковская и Вологодская области: здесь карты открывали на 84% и 75% чаще, чем годом ранее. Также высокий спрос проявили петербуржцы (прирост 70%). Такую статистику приводит Себрбанк и объясняет растущую популярность кредитных карт Сбер, прежде всего, выгодными условиями – кредитная СберКарта бесплатна в обслуживании, имеет длинный беспроцентный период 120 дней с простым принципом работы. Оформить кредитную карту можно в приложении Сбербанк Онлайн – весь процесс займет около двух минут. Еще один вариант – оформление в офисе Сбера.

Фото: пресс-служба Сбер



