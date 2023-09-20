Номинации 2023 года: «Лучший фотограф», «Лучший видеограф», «Лучший флорист», «Лучший мастер по наращиванию ресниц (Лешмейкер)», «Лучший продавец на ярмарке». Заявки принимаются с 20 сентября по 15 октября 2023 года включительно по ссылке.

Каждый конкурсант участвует в очных соревнованиях, где комиссией будут оцениваться информация, полученная в составе заявки, и выполнение конкурсных заданий, предоставление презентаций, раскрывающих предпринимательскую деятельность конкурсанта. Победителей в каждой номинации определят по наибольшему количеству баллов. В награду они получат дипломы и ценные призы, а также продвижение в средствах массовой информации и на информресурсах Фонда и муниципальных организаций инфраструктуры поддержки бизнеса.

Конкурс для самозанятых пройдет в рамках пятого – юбилейного Форума потребительского рынка Ленинградской области 20 октября.

Конкурс «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка» проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» по поддержке самозанятых граждан, а также индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».