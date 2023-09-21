От роддома до детского сада — суперсервис Госуслуг для родителей

Регистрация рождения

Госуслуги помогают получить самый первый документ каждому четвёртому ребёнку в стране. Полностью онлайн в этом году зарегистрировали рождение более 140 тысяч детей. В ЗАГС записались через портал 277 тысяч раз

Постоянная и временная прописка

Сразу после онлайн-регистрации рождения можно прописать ребёнка, оформив электронное или бумажное свидетельство. С начала года сервисом воспользовались родители 230 тысяч детей до 14 лет

СНИЛС и ИНН

Появляются в личных кабинетах обоих родителей на Госуслугах проактивно после получения свидетельства о рождении

Полис ОМС и прикрепление к поликлинике

Если понадобится сводить ребёнка к врачу, не придётся тратить лишнее время. Полис можно запросить в карточке ребёнка на Госуслугах сразу после получения свидетельства о рождении, выбрать поликлинику и записаться к врачу тоже можно онлайн

Запись в детский сад

Записать ребёнка в детский сад можно с рождения. В 2023 году родители подали на Госуслугах почти миллион заявлений

Выплаты и льготы

На Госуслугах можно подать заявление на детские выплаты и оформить статус многодетной семьи для получения льгот. В личном кабинете мамы проактивно появляются сведения о маткапитале. Можно выбрать, как им распорядиться





Фото freepick.com