От роддома до детского сада — суперсервис Госуслуг для родителей
Воспользуйтесь Госуслугами и сэкономьте время для близких. Суперсервис «Рождение ребёнка» поможет оформить все самые важные документы для новорождённого легко и быстро.
Регистрация рождения
Госуслуги помогают получить самый первый документ каждому четвёртому ребёнку в стране. Полностью онлайн в этом году зарегистрировали рождение более 140 тысяч детей. В ЗАГС записались через портал 277 тысяч раз
Постоянная и временная прописка
Сразу после онлайн-регистрации рождения можно прописать ребёнка, оформив электронное или бумажное свидетельство. С начала года сервисом воспользовались родители 230 тысяч детей до 14 лет
СНИЛС и ИНН
Появляются в личных кабинетах обоих родителей на Госуслугах проактивно после получения свидетельства о рождении
Полис ОМС и прикрепление к поликлинике
Если понадобится сводить ребёнка к врачу, не придётся тратить лишнее время. Полис можно запросить в карточке ребёнка на Госуслугах сразу после получения свидетельства о рождении, выбрать поликлинику и записаться к врачу тоже можно онлайн
Запись в детский сад
Записать ребёнка в детский сад можно с рождения. В 2023 году родители подали на Госуслугах почти миллион заявлений
Выплаты и льготы
На Госуслугах можно подать заявление на детские выплаты и оформить статус многодетной семьи для получения льгот. В личном кабинете мамы проактивно появляются сведения о маткапитале. Можно выбрать, как им распорядиться
Фото freepick.com