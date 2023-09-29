На Госуслугах запустили раздел для людей с инвалидностью
В разделе «Возможности для инвалидов» на портале Госуслуг собраны все онлайн-сервисы для людей с инвалидностью и ответы на вопросы по этой теме.
Рубрики: Общество
Топ самых востребованных услуг:
получение справки о размере пенсии и выплатах СФР
доставка пенсии и социальных выплат СФР
обращение в бюро медико-социальной экспертизы
оформление бесплатной парковки для инвалидов
получение технических средств реабилитации
Всего на портале 53 сервиса для инвалидов: 25 федеральных и 28 региональных.
В новом разделе можно найти ответы на самые частые вопросы об оформлении группы инвалидности и сроках, на которые она устанавливается, а также подобрать подходящие вакансии.
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