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На Госуслугах запустили раздел для людей с инвалидностью

В разделе «Возможности для инвалидов» на портале Госуслуг собраны все онлайн-сервисы для людей с инвалидностью и ответы на вопросы по этой теме.

Рубрики:  Общество

Топ самых востребованных услуг:  

получение справки о размере пенсии и выплатах СФР

доставка пенсии и социальных выплат СФР

обращение в бюро медико-социальной экспертизы

оформление бесплатной парковки для инвалидов

получение технических средств реабилитации

  Всего на портале 53 сервиса для инвалидов: 25 федеральных и 28 региональных.

В новом разделе можно найти ответы на самые частые вопросы об оформлении группы инвалидности и сроках, на которые она устанавливается, а также подобрать подходящие вакансии.