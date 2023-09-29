На Госуслугах запустили раздел для людей с инвалидностью

Топ самых востребованных услуг:

получение справки о размере пенсии и выплатах СФР

доставка пенсии и социальных выплат СФР

обращение в бюро медико-социальной экспертизы

оформление бесплатной парковки для инвалидов

получение технических средств реабилитации

Всего на портале 53 сервиса для инвалидов: 25 федеральных и 28 региональных.

В новом разделе можно найти ответы на самые частые вопросы об оформлении группы инвалидности и сроках, на которые она устанавливается, а также подобрать подходящие вакансии.