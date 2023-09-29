Возрождение Донбасса — глазами ленинградских фотографов

В экспозиции — фотографии, демонстрирующие результат работы, которую ленинградцы провели для возрождения Донбасса.

«С первого дня жители, общественные и волонтерские организации Ленинградской области включились в работу по оказанию помощи жителям Донбасса: если в начале мы больше оказывали гуманитарную поддержку, то затем помощь стала более серьезной: это стройки, коммунальное хозяйство, дороги, водоснабжение, строительство и восстановление жилых домов и социальных объектов. Не случайно завтра у нас новая памятная дата: День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Сегодня там живут россияне и наш долг ― помогать им переходить на наши стандарты и в социальной сфере, и в образовании, и в культуре, помогать реализовывать много гуманитарных программ и скорее добиться мира на этих территориях», — сказал на открытии выставки губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Выставка организована региональным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» и региональным отделением партии «Единая Россия». Ее цель — рассказать о жизни новых регионов, а также об учреждении в России новой памятной даты в честь воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

После открытия в Доме правительства Ленинградской области экспозиция будет представлена во всех районах региона.

12 сентября президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект об учреждении в России новой памятной даты в честь воссоединения с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В качестве дня празднования было определено 30 сентября — в этот день в 2022 году были подписаны договоры о присоединении новых регионов к России.