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Где 2 октября отключат свет в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 2 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

02.10.2023 с 10:00 18:00

Веревское поселение:

д. Пегелево,

д. Кирлово,

п. Торфопредприятие,

СНТ, массив Тайцы.               

 

02.10.2023 с 10.00 до 17.00

Пудостьское поселение:

п. Терволово частично.