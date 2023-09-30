Где 2 октября отключат свет в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 2 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
02.10.2023 с 10:00 18:00
Веревское поселение:
д. Пегелево,
д. Кирлово,
п. Торфопредприятие,
СНТ, массив Тайцы.
02.10.2023 с 10.00 до 17.00
Пудостьское поселение:
п. Терволово частично.
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