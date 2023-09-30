Где 2 октября отключат свет в Гатчинском районе

Несколько лет назад был издан сборник «Сиверский феномен». Он рассказывает о замечательных людях посёлка Сиверский - тех, кто прославляет свой край и оставил заметный след в его истории. Краевед и издатель сборника Наталья Михайловна Антонова готовит к выходу второй том издания. В нём отдельная глава будет посвящена почётным жителям посёлка. Откроет этот список рассказ о человеке, которому это почётное звание было вручено под №1, Кавин Виктор Петрович, к сожалению, недавно ушедший из жизни. О его непростой и насыщенной событиями жизни рассказала его вдова, Людмила Григорьевна Кавина.