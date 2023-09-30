Ламповская сельская библиотека: круги жизни, истории, духовности

Лампово — деревня немаленькая: около полутора тысяч жителей. В летние месяцы их, конечно, становится ещё больше — за счёт дачников. Немало в деревне живет и ребятни: здесь есть свой детский сад, а в школу дети ездят в соседние населенные пункты. В общем, читать здесь есть кому, а значит и библиотека должна быть!

Сельская библиотека в Лампово появилась относительно недавно, когда в 1982 году сюда перебралась библиотека из деревни Большево. С 2001 года библиотека «жила» в помещении детского садика, а потом ей выделили «апартаменты» в Ламповском доме культуры. И пусть они невелики, зато есть свой собственный вход, а внутри — книжный храм в миниатюре: детский и взрослый абонемент, читальный зал и даже небольшое выставочное пространство у светлого окна.

В разные годы Ламповскую библиотеку возглавляли Наталья Лямкина (Александрова), Елена Львова, Светлана Калинина (Смирнова), Елена Горбадей, Нина Антонова. Последние пять лет библиотекой заведует Евпраксия Леонтьевна Лукашевич. На самом деле, библиотечный опыт у нее гораздо больше, и начался он ещё в юности...

Родом из русской Латгалии

Евпраксия Леонтьевна родилась в Латвии, в ее восточной части, которую называют Латгалией. В её родной деревне Аудрини жили преимущественно русские: ещё в XVII веке, после «Никоновских» церковных реформ 1666 года сюда переселились скрывавшиеся от репрессий староверы.

Аудрини — деревня особенная. Её называют латвийской Хатынью. В январе 1942 года она была полностью уничтожена местными карателями вместе со всеми ее жителями. По количеству жертв эта трагедия превзошла Хатынь, хотя у нас мало кто знает об этом. После войны деревню Аудрини восстановили. Появилась в ней и школа, в которой училась Евпраксия Леонтьевна.

- Я начала читать ещё до школы, - вспоминает она. - Училась сама — по газетам. Мама говорила мне, где какая буква, я брала газету и на полях писала слова.

После школы Евпраксия Леонтьевна устроилась на работу в местную библиотеку. А потом закончила библиотечное отделение в Латвийском государственном университете.

- На самом деле, мне хотелось быть библиотекарем, наверное, уже классе в седьмом, - говорит она. - Может быть, повезло со школой. Она у нас была хорошая, с сильными педагогами. Там я начала читать стихи. С них и началась моя любовь к книге. И потом уже так получалось: где бы мы ни жили с семьей, я работала в библиотеке.

В 1991 году семья Лукашевич перебралась в Россию. Сначала поселились в Псковской области. Некоторое время Евпраксия Леонтьевна работала воспитателем в детском саду и даже учителем английского языка в школе. Времена были трудными, а в семье уже было пятеро детей. Спасало хозяйство, в котором были коровы...

С 2003 года семья живет в Дружной Горке. С 2010 по 2018 год Евпраксия Леонтьевна заведовала Ламповским Домом культуры, а потом перешла на работу в библиотеку.

Ламповские книгочеи

- Приезжаю на работу в библиотеку почти каждый день, - говорит Евпраксия Леонтьевна. - Мне всегда очень нравилась деревня Лампово, точнее, ее старая часть. Здесь особая атмосфера: гуляешь по этим старинным улочкам, и всегда хорошее настроение...

Наряду с Домом культуры, Ламповская библиотека стала ещё одним важным культурным центром деревни. Здесь возрождаются традиции семейного чтения, постоянно организуется творческий досуг, проходят интересные выставки, проводятся обзоры книг и беседы.

- В деревне Лампово немало детей, - говорит Евпраксия Леонтьевна. - Мне нравится заниматься с ними. Вопреки общему мнению, дети сейчас, конечно, тоже читают, хотя и меньше, чем раньше - из-за гаджетов. Для детей у нас организован кружок родного слова, но мне больше нравится проводить с ними индивидуальные литературные занятия.

Литературоцентричные взрослые здесь тоже могут найти себе занятия по душе. Иногда в библиотеке собираются местные жители, читают свои стихи и произведения других поэтов.

Круги жизни

Библиотекарь, учитель английского, заведующий домом культуры, снова библиотекарь... Жизнь иногда словно подшучивает над нами, устраивая своеобразные круги.

Начав с библиотеки и сделав большой жизненный круг, Евпраксия Леонтьевна снова вернулась в библиотеку. И здесь же, в Лампово, у неё совершился ещё один, не менее важный жизненный, а точнее, духовный круг: она смогла вернулась к своей исконной вере.

Мы уже говорили, что Евпраксия Леонтьевна — родом из русской Латгалии, которая даже в наши дни остается одним из самых крупных старообрядческих анклавов. Да, будущий библиотекарь родился не в обычной семье, а в потомственной старообрядческой, принадлежавшей к поморскому согласию.

- Наш Латгальский край был наполовину староверским, - вспоминает Евпраксия Леонтьевна. - Жили буквально через деревню: одна деревня — латвийская, другая — чисто староверская. Уживались хорошо — до определенного времени. Когда решили уезжать в девяностых годах, латыши нас не хотели отпускать. Говорили: не те уезжают...

Несмотря на то, что семья была верующей, детство у Евпраксии Леонтьевны было совершенно обычным, советским.

- Я не была верующей, - говорит она. - Как и все дети, я стала октябренком, потом пионером и комсомольцем. В семье меня за это не ругали. Времена были такие: веру свою особенно не показывали. Но ведь светская и духовная жизнь в принципе друг другу не противоречат. Как правило, если человек верующий, он - честный, он — трудяга, а эти качества ценились всегда и везде.

- Вера стала возвращаться с возрастом, - говорит Евпраксия Лукашевич. - Помню, дедушка меня учил на церковнославянском читать. И сейчас я к этому вернулась. Уже работая в Лампово, случайно узнала, что здесь есть староверческий молельный дом, и в нем идут службы. Заглянула туда — и правда! Удивительно, что совпало даже наше согласие — поморское брачное беспоповское. А потом в деревне появился Денис Ермолин, и все здесь как забурлило!

Центр изучения и сохранения русской старины в Лампово

Напомним, Денис Ермолин - председатель Никольской старообрядческой общины в деревне Лампово. А ещё он — ученый секретарь в Кунсткамере и занимается, в том числе, серьезным исследованием истории русских старообрядческих общин.

С появлением Дениса Ермолина в Лампово стали возрождаться староверческие традиции. Но Денис Сергеевич на этом не остановился, организовав в деревне Центр изучения и сохранения русской старины, который поддержал Фонд президентских грантов.

- Наше сотрудничество с Денисом Ермолиным началось несколько лет назад, когда он возглавил общину, - говорит Евпраксия Леонтьевна. - Для Лампово это стало настоящим подарком! Денис Сергеевич умеет работать с людьми, и люди к нему тянутся. Мы стали организовывать совместные мероприятия. Среди них и встречи, посвященные Дню славянской письменности, и лектории выходного дня, и мероприятия проекта «Потаенная Русь», и Никольская ярмарка в Лампово, и встречи с издателями, писателями и собирателями редких книг, и многое другое. Благодаря этим встречам и наша библиотека пополнилась редкими историческими изданиями. Параллельно с серьезными «взрослыми» мероприятиями проходят и познавательные встречи для детей, причем некоторые из них пересекаются.

Центр истории и культуры деревни Лампово продолжает развиваться. В настоящее время здесь реализуется проект «Школа ремесел «Родная старина», поддержанный администрацией Гатчинского района. В рамках проекта проходят интереснейшие мастер-классы по прядению, стеклодувному мастерству, изготовлению народных кукол и другим народным ремеслам.

- Встречи и мероприятия Центра проходят, в том числе, и на базе нашей библиотеки и Дома культуры, - говорит Евпраксия Леонтьевна. - Здесь всегда происходит что-то интересное, и люди приходят с удовольствием. Читатели нашей библиотеки, жители нашей деревни, члены старообрядческой общины благодарны всем, кто принимает участие в этих проектах!

Юлия Лысанюк