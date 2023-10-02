Где отключат свет 3 октября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 3 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
03.10.2023 с 10:00 18:00
Новый Свет д.36, 37, 38, 39, 35, 33
03.10.2023 с 09:00 до 18:00
Сиверское ГП
д. Куровицы
д. Маргусы
03.10. 23; 04.10.2023 с 08:30 до 18:30
Сяськелевское СП:
д. Крокшево.
д. Тепловка
ГРП ООО "Газпром-Трансгаз С-Пб."
03.10.2023 09:00-17:00
Сусанинское СП
п. Кобралово ул. Центральная,
ул. Вокзальная
03.10.2023 09:00-18:00
Таицкое ГП
д. Тихвинка
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