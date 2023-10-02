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Где отключат свет 3 октября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 3 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

03.10.2023 с 10:00 18:00

Новосветское СП

Новый Свет     д.36, 37, 38, 39, 35, 33

 

03.10.2023 с 09:00 до 18:00

Сиверское ГП

д. Куровицы

д. Маргусы

 

 

03.10. 23; 04.10.2023 с 08:30 до 18:30         

Сяськелевское СП:

д. Крокшево.

д. Тепловка

 ГРП ООО "Газпром-Трансгаз С-Пб."

 

03.10.2023       09:00-17:00

Сусанинское СП

п. Кобралово ул. Центральная,

ул. Вокзальная

 

03.10.2023       09:00-18:00

Таицкое ГП

д. Тихвинка             