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В приложении «Госуслуги Авто» можно загрузить электронные копии СТС и водительского удостоверения.

В приложении «Госуслуги Авто» можно загрузить электронные копии СТС и водительского удостоверения. Они отображаются в виде QR-кодов, которые сотрудник ГИБДД может считать специальным устройством.

Рубрики:  Общество

Пользователи уже загрузили

- более 4,2 млн электронных СТС

- почти 2,5 млн электронных водительских удостоверений

В приложении доступны

- электронные водительские удостоверения

- СТС в электронном виде

- оформление европротокола онлайн

- возмещение убытков по ОСАГО после ДТП

- оплата и обжалование штрафов

- сервис проверки автомобиля

- запись на регистрацию автомобиля и замену водительских прав

Электронные документы в приложении пока не заменяют оригиналы. Инспектор вправе попросить бумажное СТС или права.

Приложение «Госуслуги.Авто» было запущено в 2021 году. Сейчас им пользуются 5,5 млн человек.

Проект реализован в рамках национальной программы «Цифровая экономика».