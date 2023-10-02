В приложении «Госуслуги Авто» можно загрузить электронные копии СТС и водительского удостоверения.

С 1 октября будут проиндексированы пенсии всем бывшим военнослужащим и приравненным к ним экс-сотрудникам других силовых ведомств - ФСБ, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, Следственного комитета РФ, ФСИН, МВД, Росгвардии, МЧС, пожарным, сотрудникам таможни и органов контроля за оборотом наркотиков. В этом году прибавка составит более 10% , а если быть точным, денежное довольствие бывших силовиков вырастет в 1,105 раза.