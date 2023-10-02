В приложении «Госуслуги Авто» можно загрузить электронные копии СТС и водительского удостоверения.
В приложении «Госуслуги Авто» можно загрузить электронные копии СТС и водительского удостоверения. Они отображаются в виде QR-кодов, которые сотрудник ГИБДД может считать специальным устройством.
Рубрики: Общество
Пользователи уже загрузили
- более 4,2 млн электронных СТС
- почти 2,5 млн электронных водительских удостоверений
В приложении доступны
- электронные водительские удостоверения
- СТС в электронном виде
- оформление европротокола онлайн
- возмещение убытков по ОСАГО после ДТП
- оплата и обжалование штрафов
- сервис проверки автомобиля
- запись на регистрацию автомобиля и замену водительских прав
Электронные документы в приложении пока не заменяют оригиналы. Инспектор вправе попросить бумажное СТС или права.
Приложение «Госуслуги.Авто» было запущено в 2021 году. Сейчас им пользуются 5,5 млн человек.
Проект реализован в рамках национальной программы «Цифровая экономика».
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