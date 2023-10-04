Где отключат свет 5 октября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 5 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
05.10.2023 с 10:00 до 17:00
Пудостьское СП:
п. Терволово.
05.10.2023 с 10:00 до 18:00
Дружногорское ГП:
д. Орлино,
д. Лампово.
05.10.2023 с 10:00 до 18:00
Кобринское СП:
д. Карташевская, часть
д. Меньково
05.10. 2023 с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
д. Замостье.
05.10.2023 с 10:00 до 17:30
Сяськелевское СП:
д. Крокшево.
д. Тепловка,
05.10.2023 с 09:00 до 18:00
Веревское СП:
Малое Верево, Кутышева, Киевская, Школьная, Кириллова
05.10.2023 с 09:00 до 18:00
Новосветское СП:
Д. Сабры
Д. Новое и Старое Колено
П. Новый Свет, Липовая, Березовая Солнечная, Цветочная, 13 массив, 32 массив
г. Гатчина:
ул. Кооперативная д. 1, 2, 4, 4А, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19Б;
СНТ "Дружба";
ул. Промзона-2 д. 3 кор. 5.