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Где отключат свет 5 октября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 5 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

05.10.2023 с 10:00 до 17:00

Пудостьское СП:

п. Терволово.                 

 

05.10.2023 с 10:00 до 18:00

Дружногорское ГП:

д. Орлино,

д. Лампово.          

 

05.10.2023 с 10:00 до 18:00

Кобринское СП:

д. Карташевская, часть

д. Меньково

 

 05.10. 2023 с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

д. Замостье.          

 

 

05.10.2023 с 10:00 до 17:30         

Сяськелевское СП:

д. Крокшево.

д. Тепловка,

 

 

05.10.2023 с 09:00 до 18:00         

Веревское СП:

Малое Верево, Кутышева, Киевская, Школьная, Кириллова

 

05.10.2023 с 09:00 до 18:00         

Новосветское СП:

Д. Сабры

Д. Новое и Старое Колено

П. Новый Свет, Липовая, Березовая Солнечная, Цветочная, 13 массив, 32 массив

 

05.10.23 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Кооперативная д. 1, 2, 4, 4А, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19Б;

СНТ "Дружба";

ул. Промзона-2 д. 3 кор. 5.

 