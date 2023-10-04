Школа первой помощи приглашает молодых мам на занятия
Некоммерческая организация «Мария мама» приглашает ленинградцев, социально ориентированные организации присоединиться к Школе первой помощи детям, стать участниками и партнерами проекта в регионе.
Рубрики: Общество
«Мария мама» учит родителей, педагогов и нянь быстрому и правильному поведению на месте происшествия.
Аттестованные инструкторы на бесплатных занятиях, которые проходят как в онлайн, так и оффлайн-форматах, рассказывают, как не растеряться и оказать первую помощь ребенку при необходимости, что делать при несчастных случаях, какие меры нужно принять до прихода врача.
Проект реализуется в 12 регионах России, курс прошли уже 38 000 человек, в 20 случаях полученные знания помогли спасти ребенку жизнь.
Подробная информация ― на сайте проекта.
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