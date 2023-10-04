В Гатчинский музей вернулись письма семьи Щербовых

Сотрудникам музея-усадьбы Щербова в Гатчине удалось установить покупателя и связаться с ним. Им оказалась Наталья Александровна Мозохина - известный филокартист, кандидат искусствоведения и автор книг и статей по истории дореволюционной открытки. Она сразу же согласилась уступить переписку Щербова музею.

Таким образом музей пополнился мемориальными вещами Павла Щербова: три открытки направлены Щербову, две его жене, Анастасии Давыдовне, а последнее - другу художника Стефану Силивановичу. Открытки охватывают период с 1898 по 1917 года.

Музей-усадьба П.Е. Щербова выражает благодарность и признательность Наталье Александровне Мозохиной!





По информации Дома-усадьбы П.Е. Щербова