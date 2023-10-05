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Акселерация — новые перспективы для НКО Ленобласти

Эффективно привлекать ресурсы для социальных проектов, разрабатывать, реализовывать новые направления научатся слушатели курса акселерации для НКО, который начался сегодня на базе РАНХиГС.

Рубрики:  Общество

Спецкурс для сотрудников и добровольцев НКО региона разработали комитет общественных коммуникаций Ленинградской области и Российская академия народного хозяйства и государственной службы.

Главная тема акселерации — фандрайзинг и финансовое планирование. Среди преподавателей     эксперты  РАНХиГС и агентства социальной информации, специалисты в области социального предпринимательства.

Курс рассчитан на 26 часов активной работы. Занятия проходят  два-три раза в неделю в онлайн-формате: серия лекций, практикумов и самостоятельных работ по разработке социальных проектов, фандрайзингу, эффективной коммуникации и многое другое. В финале обучения состоится итоговая аттестация с презентацией разработанных инициатив.

Из опыта прошлого года — 13 из 30 организаций, чьи работники прошли акселерацию,  победили в грантовых конкурсах в 2023-м.

Обучение — бесплатное, участников программы определил конкурс заявок — претенденты защищали свои проекты перед конкурсной комиссией, доказывая, чем помогут новые знания в реализации  их социальных проектов.