Где отключат свет 6 октября в Гатчинском районе

Сегодня, 5 октября, учителя отмечают свой профессиональный праздник. На официальных мероприятиях и в школах они получают самые искренние поздравления. В Гатчинском районе много педагогических династий, для которых День учителя - особенный день, и отмечается он тепло, по-домашнему, в семейном кругу.