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Где отключат свет 6 октября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 6 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

Пудомягское сп

06.10.2023 с 10:00 до 18:00

д.Покровская                 

 

Рождественское сп

06.10.2023 с 09:00 до 18:00

Выра, Замостье     

 

Кобринское сп

06.10.2023 с 09:00 до 18:00

Карташевская, ул. Советская, Пролетарская, Зеленая, Горького                

 

Большеколпанское сп

06.10.2023 с 09:00 до 18:00

Парицы       

 

06.10.2023 с 09:00 до 18:00

Малые Колпаны     Промзона, Сельхзтехника, КАС, СНТ "Лесное"

 

06.10.2023 с 09:00 до 18:00     

Большие Колпаны  30-лет Победы д.7, 7а, 7в, Киевское шоссе, Восточный переулок, СНТ Б.Колпаны, Амбулатория, Скважина, очистные, пром.зона, магазины у объездной 

 

 

Елизаветинское сп

06.10.2023 с 08.00 до 18:00

Елизаветино (бывш. Николаевка)


06.10.23 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Кооперативная д. 1, 2, 4, 4А, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19Б;

СНТ "Дружба";

ул. Промзона-2 д. 3 кор. 5.