Где отключат свет 6 октября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 6 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Пудомягское сп
06.10.2023 с 10:00 до 18:00
д.Покровская
Рождественское сп
06.10.2023 с 09:00 до 18:00
Выра, Замостье
Кобринское сп
06.10.2023 с 09:00 до 18:00
Карташевская, ул. Советская, Пролетарская, Зеленая, Горького
Большеколпанское сп
06.10.2023 с 09:00 до 18:00
Парицы
06.10.2023 с 09:00 до 18:00
Малые Колпаны Промзона, Сельхзтехника, КАС, СНТ "Лесное"
06.10.2023 с 09:00 до 18:00
Большие Колпаны 30-лет Победы д.7, 7а, 7в, Киевское шоссе, Восточный переулок, СНТ Б.Колпаны, Амбулатория, Скважина, очистные, пром.зона, магазины у объездной
Елизаветинское сп
06.10.2023 с 08.00 до 18:00
Елизаветино (бывш. Николаевка)
г. Гатчина:
ул. Кооперативная д. 1, 2, 4, 4А, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19Б;
СНТ "Дружба";
ул. Промзона-2 д. 3 кор. 5.