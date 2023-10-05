Год вместе с Россией

– Алексей Викторович, вы бываете на Донбассе едва ли не каждую неделю. Какие изменения там происходят в эти дни?

– Сегодня мы видим беспрецедентные темпы восстановления даже сильно разрушенных городов. Говорю об этом не только на примере подшефного Енакиево. Мы регулярно приезжаем контролировать восстановление «ленинградского квартала» в Мариуполе. Трудно не заметить, как меняется город. Люди уже живут полноценной жизнью, возобновлено движение общественного транспорта, дети ходят в школу. Все эти результаты были достигнуты за прошедший год благодаря слаженной работе органов власти и российских регионов.

– А как идут работы в подшефном Енакиево?

– Ленобласть действительно многое сделала на территории Енакиевской агломерации. В которую, помимо самого города Енакиево, входят ещё несколько населённых пунктов. К слову, эти поселения также в порядке шефства распределены за отдельными районами Ленобласти.

Приоритетная задача для нас – восстановление городской инфраструктуры. Дорожный ремонт, водоснабжение, отопление – вот лишь некоторые из направлений работы. Многие жители Донбасса до сих пор не представляют себе жизни без графика отключений электричества. Потери водоснабжения из-за прорывов на местных сетях составляют до 70%. В посёлке Карло-Марксово, где мы строим современную канализационно-очистную систему,до недавних пор все отходы выливались прямо в грунт. Ты мог идти по посёлку и видеть, как вдоль поребрика бежит ручеёк нечистот. За год многое из этого удалось изменить, но впереди у нас ещё немало работы.

– Все мы также слышали о восстановлении трамвайного движения в Енакиево…

– Да, год назад мы определили в качестве ещё одной приоритетной задачи восстановление трамвайного сообщения, которое было фактически разрушено за 9 лет.

Ленобласть восстановила трамвайный парк и пути, активно идёт обновление подвижного состава. Прямо сейчас наши рабочие заняты капитальным ремонтом здания Трамвайно-троллейбусного управления города.

В результате качество жизни горожан серьёзно меняется. Трамвай там – социальный вид транспорта (билет стоит всего 9 рублей) и городская традиция. Жители видят эти перемены и не скрывают своей радости.

– Как они в целом реагируют на помощь от ленинградцев?

– Я прекрасно помню, как впервые оказался в Енакиево больше года назад. Тогда ещё – в составе делегации Волховского района. В глаза бросились лица местных жителей. В их взглядах читалась и надежда на помощь, и сомнения – люди пережили страшные годы и не могли представить, что что-то изменится.

Сейчас всё по-другому. Мы с коллегами любим выйти в город, послушать разговоры людей. И почти всегда слышим упоминания нашей Ленинградской области. Они знают, какую помощь оказывает 47-й регион, и надеются на дальнейшее сотрудничество.

– Многое зависит от молодого поколения, от их восприятия. Какая работа проводится с ними?

– Совместно с областным комитетом образования решается вопрос летнего отдыха местных детей, идёт восстановление книжного фонда школ и библиотек. Традицией стал подарок первоклассникам в Енакиево от губернатора Александра Дрозденко, состоящий из комплекта учебников и книг, в том числе – об истории Ленинградской области. Так каждый местный школьник смог узнать больше о жизни 47-го региона.

– Какие планы работ на осень и следующий год?

– Приоритеты те же. Хотим, чтобы у людей был доступ к тем благам, к которым мы давно привыкли: свет, вода, тепло. Отдельно я бы выделил работы по восстановлению Лицея информационных технологий. В феврале туда прилетели вражеские снаряды, разрушили спортивный и актовые залы, а также пищеблок. По счастливой случайности никто не пострадал. Сейчас работы на объекте ведутся усиленными темпами, делаем всё, чтобы он поскорее распахнул свои двери для учеников.

– Пример с лицеем показывает, что мирная жизнь ещё не до конца вернулась в Енакиево?

– Город находится не так далеко от линии фронта. Неподалёку расположена Горловка – недавно там от обстрела ВСУ погибла 6-летняя девочка. Да и Донецк, столица региона, находится под обстрелом. Местные жители прекрасно понимают, что такое боевые действия. В то же время их всё больше интересует мирная жизнь, будущее Донбасса в составе России. Рынок труда развивается, зарплата платится исправно.

Показателен пример: недавно к нам поступила просьба от жителей решить вопрос гуманного обращения с бездомными животными. Заняться стерилизацией, чипированием. Даже в сложное время люди думают не только о себе, но и о братьях наших меньших.

– Главное, что им есть к кому обратиться за помощью…

– Да, и помощь будет продолжаться. Как для населённых пунктов, так и для наших военнослужащих. Приближаются холода, важно обеспечить бойцов всем необходимым и следить за своевременными поставками грузов на фронт. Ситуация с поддержкой военнослужащих также находится на контроле у региона.

– А куда могут обратиться наши читатели, если захотят помочь Енакиево и другим городам Донбасса?

– По вопросам финансовой помощи можно смело обращаться в фонд «Ленинградский рубеж». Что касается гуманитарной помощи, то её всегда готовы принять администрации поселений и районов Ленобласти. Например, сейчас есть запрос на резиновые сапоги и тёплые вещи – в любом муниципалитете вам помогут и доставят их туда, куда нужно.

Беседовал Алексей Астапчик