Президентская библиотека – школе

О великой ценности знания в своей книге «История русской педагогики» (1915) пишет русский педагог Михаил Демков. Он приводит цитату из памятника древнерусской письменности «Поучение князя Владимира Мономаха детям»: «…всё хорошее узнав, вы должны помнить: чего не знаете, тому учитесь».

В 2023 году, объявленном в России Годом педагога и наставника, Президентская библиотека совместно со своими стратегическими партнёрами, в частности, Академией Министерства просвещения Российской Федерации успешно реализовала целый ряд образовательных и просветительских проектов. Огромное значение имеет разработка единых учебников истории, по которым в новом учебном году старшеклассники начали изучать историю России и всеобщую историю. Президентская библиотека стала единственной библиотекой, ресурсы которой вошли в учебные издания. Из всех интернет-ссылок в новых учебниках более 15% QR-кодов ведут на коллекции Президентской библиотеки, в которых содержится более 15 тысяч документов и материалов по истории России. В дальнейшем планируется продолжить этот успешный опыт при издании единых учебников по истории для 5–9-х классов, а также иных просветительских издательских проектов.

В рамках сотрудничества с Академией Минпросвещения России Президентская библиотека передала в Библиотеку цифрового образовательного контента масштабную базу знаний, созданную по всем предметам и темам школьной программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, – более 300 специально отобранных материалов по истории двух мировых войн XX века: архивные документы, раритетные издания, открытки, фотографии, листовки, а также видеолекции, созданные в стенах Президентской библиотеки.

Активное сотрудничество с педагогическим сообществом позволило библиотеке начать реализацию другого масштабного проекта – «Президентская библиотека учителям: обучение с использованием первоисточников». На портале библиотеки можно узнать об основных мероприятиях учреждения в области образования и просвещения, познакомиться с возможностями использования ресурсов библиотеки в учебно-воспитательной деятельности. На данный момент доступны сценарии уроков по истории Второй мировой войны, но уже на будущий год планируется расширить число тем в рамках дисциплины истории, а также добавить сценарии уроков по обществознанию. Также в разделе представлены коллекции Президентской библиотеки, систематизированные по учебным предметам и классам – с 6-го по 11-й. Такой формат поможет лучше ориентироваться в фонде и быстрее находить необходимые для учебно-воспитательной деятельности ресурсы.

15 августа завершился приём заявок на Конкурс педагогических проектов «Будущее Отечества в руках Учителя». Партнёрами конкурса выступают Академия Минпросвещения России и сетевое издание «Учительская газета». Он проводится по семи номинациям, относящимся к области гуманитарного знания. На конкурс поступило более 750 работ со всей России. С 25 сентября начинается финальный этап Конкурса. Проекты победителей конкурса планируется разместить на интернет-портале Президентской библиотеки для продвижения и распространения успешного педагогического опыта.

Совместно с постоянным партнёром – Горчаковским лицеем Московского государственного института международных отношений Президентская библиотека на основе коллекции «Вторая мировая война в архивных документах» готовит 28 видеоуроков, посвящённых событиям 1933–1945 годов. Уроки проводят ведущие учителя России, продолжительность каждого урока – около 15 минут, что даёт возможность использовать их как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Опора на первоисточники в целях противодействия фальсификации истории в сочетании с интересной формой подачи материала позволят повысить эффективность учебно-воспитательного процесса.

Президентская библиотека традиционно реализует большое число образовательных и просветительских проектов. Среди них Форум знаний, олимпиада «Россия в электронном мире» по истории, обществознанию, русскому языку и русскому языку как иностранному, конкурсы, викторины, видеолектории, мультимедийные уроки и другие. На портале библиотеки можно ознакомиться с коллекцией «История образования в России», куда вошли книги, повествующие о развитии различных ступеней образования, рассмотрено высшее, начальное, гимназическое, а также женское образование.