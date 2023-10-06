Ленобласть увеличила единовременную выплату контрактникам

Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Дрозденко.

С учетом федеральной выплаты в 195 тыс. рублей, заключившие контракт получат единовременно 700 тысяч.

«В Ленинградской области действуют уже порядка 60 мер социальной поддержки участников СВО и их семей, список этих мер мы постоянно дополняем с учетом потребностей защитников Родины, анализа возникающих жизненных ситуаций: в этом помогают встречи с семьями участников СВО, которые провожу я, и которые постоянно проводят главы администраций районов», ― прокомментировал губернатор Ленинградской области.

С подробной информацией по выплатам можно ознакомиться по ссылке.