Ленобласть увеличила единовременную выплату контрактникам
С 300 до 505 тыс. рублей увеличена единовременная выплата из бюджета региона ленинградцам, которые с 1 октября заключат контракт с Министерством обороны.
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Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Дрозденко.
С учетом федеральной выплаты в 195 тыс. рублей, заключившие контракт получат единовременно 700 тысяч.
«В Ленинградской области действуют уже порядка 60 мер социальной поддержки участников СВО и их семей, список этих мер мы постоянно дополняем с учетом потребностей защитников Родины, анализа возникающих жизненных ситуаций: в этом помогают встречи с семьями участников СВО, которые провожу я, и которые постоянно проводят главы администраций районов», ― прокомментировал губернатор Ленинградской области.
С подробной информацией по выплатам можно ознакомиться по ссылке.
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