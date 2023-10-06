Россияне предпочитают видеть своих детей врачами и ИТ-специалистами

Такие результаты показал опрос, проведенный в сети организаторами конкурса «Это у нас семейное» – самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – совместно с социологическим агентством «Вебер» (проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы»). Респондентами стали почти 4 000 человек от 18 до 65 лет и старше, отражающие население страны. До 4 ноября 2023 года продолжается регистрация на конкурс «Это у нас семейное» на сайте проекта.

Организаторы конкурса «Это у нас семейное» и эксперты социологического агентства «Вебер» составили портреты детей и выяснили, чем увлекаются совершеннолетние и несовершеннолетние дочери и сыновья, какие качества необходимо воспитывать у мальчиков и девочек, должны ли подростки помогать родителям по дому и какие профессии им рекомендуют родители.

«Результаты исследования показали, что многие родители хотели бы видеть своих детей врачами и ИТ-специалистами. Для мальчиков эти профессии выбирают соответственно 31% и 30% респондентов, для девочек – 43% и 20% опрошенных. В список приоритетных профессий для сыновей также входят предприниматель (24%), военнослужащий (17%), работник госорганов и ученый (по 16%). Топ-5 профессий для дочерей дополняют работник госорганов (19%), предприниматель и учитель (по 19%)», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

К наиболее популярным увлечениям несовершеннолетних дочерей относятся прогулки на свежем воздухе (56%), музыка (44%), просмотр телевизора, фильмов (41%), уход за домашними животными (39%), компьютерные игры, приставка, видеоигры (37%). Несовершеннолетние сыновья увлекаются, в первую очередь, компьютерными играми, приставками, видеоиграми (60%), прогулками на свежем воздухе (54%), просмотром телевизора, фильмов (36%), занятиями спортом, фитнесом (35%) и музыкой (31%).

К увлечениям своих совершеннолетних дочерей респонденты чаще относят прогулки на свежем воздухе (44%), выезды на природу, активный отдых, походы в горы (43%), путешествия и туризм (38%), уход за домашними животными (38%), походы в кино, театр, музеи, экскурсии (37%), кулинарию (35%) и музыку (34%). Совершеннолетние сыновья увлекаются ремонтом и вождением автомобилей (55%), компьютерными играми, приставками, видеоиграми (43%), выездами на природу, активным отдыхом и походами в горы (42%), занятиями спортом и фитнесом (33%), прогулками на свежем воздухе (32%), путешествиями и туризмом (30%). Также в числе увлечений детей – литература, рисование, рукоделие, охота, рыбалка и садоводство.

Участники опроса считают, что у мальчиков необходимо воспитывать самостоятельность (61%), уверенность в себе (59%), целеустремленность и упорство (54%), у девочек – хозяйственность (47%), уверенность в себе (46%), самостоятельность, а также доброту и отзывчивость (по 45%).

Абсолютное большинство опрошенных считают, что и мальчики (85%), и девочки (87%) должны помогать родителям по дому.

Регистрация участников конкурса «Это у нас семейное» продлится до 4 ноября 2023 года на сайте этосемейное.рф. В нем могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от 6 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи.