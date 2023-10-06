Это долгожданное, важное и значимое для Вырицы событие. Торжественная церемония прошла у здания филиала Вырицкой школы № 1, где ранее располагалась Вырицкая школа № 2, в которой Борис Васильевич долгие годы работал директором.

Борис Васильевич Тетюев (1915 - 2004) - уникальный человек, переживший за свою жизнь столько событий, что хватило бы на несколько жизней. Участник Великой Отечественной войны, офицер-артиллерист, награждён орденом Красной звезды. Он жил и работал в Вырице — преподавал географию, был директором школы №2, занимался краеведческой работой, изучал историю поселка Вырица и увлекал своими знаниями учеников. Именно Борис Васильевич впервые открыл ужасную правду про концлагерь для малолетних узников в Вырице, а потом объявил сбор средств на памятник его жертвам.

Ежегодно у этого памятника собираются узники, дети войны, их родственники и новые поколения жителей Вырицы и Гатчинского района, чтобы почтить память погибших в годы войны детей и мирных жителей!

- Открытие мемориальной доски - важный шаг для укрепления патриотического воспитания наших детей на примере жизни выдающегося человека. Огромное спасибо вам, кто принял участие в реализации идеи увековечивания памяти Бориса Васильевича Тетюева, и тем, кто финансами помог с изготовлением доски, попросив не афишировать себя, - поделился глава администрации Вырицкого поселения Михаил Хомченко.



