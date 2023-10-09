День открытых дверей в Банке России!

Территориальные учреждения Банка России открыли свои двери для широкой публики 30 сентября в 64 городах. День открытых дверей – событие особое. Многие приходят на него семьями и стали постоянными гостями этого увлекательного мероприятия. На специально подготовленных экскурсиях гостям рассказали об истории Банка России, любопытных фактах из мира финансов и, конечно, показали редкие экспонаты с многовековой историей.

В музее Банка России в Санкт-Петербурге гостей приветствовал начальник экономического управления Северо-Западного ГУ Банка России Алексей Суслов. Он обратил внимание, что посетители музея - представители самых разных возрастов, каждый из них находит здесь увлекательное и познавательное занятие по душе.

В музее действуют четыре тематических раздела - «История Государственного банка», «Кабинет управляющего», «История наличного денежного обращения» и «Банк России сегодня».

Взрослые побывали на экскурсии, где узнали много нового об истории Государственного Банка и современной роли Банка России в финансовой системе страны, научились распознавать мошенников и планировать финансы.

Юные посетители смогли проверить свои знания, разгадывая головоломки и ребусы. А потом эксперты Банка России организовали масштабную игру по финансовой грамотности. Быстрее всех пришли к финишу те, кто правильно ответил на вопросы финансовой викторины.

«Чешуйки» и «ефимки» под купольным сводом

Более 22 тысяч экспонатов, 22 метра - высота помещения, два километра в пути, чтобы обойти всю экспозицию – это музей Банка России в Санкт-Петербурге. Он находится в историческом здании банковского комплекса на набережной реки Фонтанки, возведенном в 1915 году по архитектурному проекту, который был разработан гражданским инженером С.С. Корвиным-Круковским при участии известных зодчих В.П. Цейдлера и Л.Н. Бенуа специально для Государственного банка. Музей Банка России занимает его исторический операционный зал. Сегодня это здание является памятником культурного наследия федерального значения.

Музей Банка России в Северной столице особенно интересен тем, что именно в столичном Санкт-Петербурге началась история Государственного банка России, учрежденного в 1860 году императором Александром II. И атмосфера здесь соответствующая. Впечатляет шикарный интерьер операционного зала с огромными арочными окнами. Гостей встречает фигура банковского служащего, одетого в форменную одежду, которую носили в XIX веке государственные чиновники Министерства финансов, Министерства внутренних дел и служащие Государственного банка Российской империи. Аутентичную обстановку дополняют предметы старинной мебели, канцелярские принадлежности, которыми пользовались служащие, редкие архивные фотографии. Центром выставки служит воссозданный интерьер кабинета управляющего Государственным банком конца XIX - начала XX века, где можно увидеть Устав Государственного банка, утвержденный 31 мая 1860 года.

Любопытна галерея портретов управляющих банком. Первый в истории России управляющий Государственным банком Александр Штиглиц родился 13 сентября (1 сентября по старому стилю) 1814 года. Штиглиц был не только известным банковским деятелем, финансистом и промышленником, но и благотворителем. На его средства было учреждено Центральное училище технического рисования, ныне Санкт-Петербургская художественная академия имени Штиглица.

Коллекция музейного фонда Банка России начала формироваться в 1990-е годы. Сейчас уникальные артефакты гармонично сочетаются с самыми современными технологиями. Музей является площадкой для мероприятий по финансовой грамотности, в нем есть оборудованный кинолекторий, 37 интерактивных стендов и игровая зона.

Экспонаты музея отражают этапы деятельности Государственного банка. В ходе экскурсии можно проследить, как менялась и расширялась его роль в финансовой и экономической жизни страны.

Образцы кассовой техники являются наглядным примером того, как развивалась технология обработки денежной наличности.

В разделе об истории денег представлены серебряные рубленные монеты «чешуйки», первые круглые монеты крупного номинала – «ефимки», все советские выпуски монет и банкнот, а также денежные суррогаты – облигации, чеки на предъявителя, ордера, боны и талоны.

А кому-то будет интересна коллекция инвестиционных и памятных монет Банка России. Они отражают важные события в жизни страны – Олимпийские игры в Сочи в 2014 году, воссоединение с Крымом в 2015 году, Чемпионат мира по футболу в 2018 году...

Хочу в Банк России!

Побывать в этом удивительном музее - музее Банка России в Петербурге можно только по предварительной записи.

Экскурсии проводятся для организованных групп и для индивидуальных посетителей (в составе сборной группы). Запись на экскурсию идет на сайте https://museum.cbr.ru

Вход в музей находится в центральном здании банковского комплекса на набережной реки Фонтанки д.70-72, между двумя историческими мостами - Лештуковым и Ломоносовским. Не забудьте паспорт.

Посещение музея Банка России в Петербурге - бесплатно для всех.

Татьяна Можаева