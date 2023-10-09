Форум приемных семей обсуждает интернет-безопасность

На территории конного клуба «Вента-Арена» собрались вместе родители приемных семей, представители общественных благотворительных организаций, психологи, специалисты органов социальной защиты, опеки, центра занятости населения, школы приемных родителей Всеволожского района.

На групповых тренингах и учебных семинарах они обсудили вопросы интернет-безопасности, повышения родительской компетенции и информированности, выяснили, как поступать в различных ситуациях, чем помочь детям в современном постоянно меняющемся мире. Экспертами на занятиях выступили специалисты центра системных инициатив совета по информационной безопасности палаты молодых законодателей Совета Федерации РФ и службы психолого-педагогического сопровождения образовательных учреждений Всеволожского района, АНО «Центр медиации».

Организаторы форума — автономная некоммерческая организация «Центр развития и популяризации здорового образа жизни, культуры и спорта «Наследие». Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Ленинградской области.