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Кто останется без света 10 октября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 10 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

10.10.2023 с 09:00 до 18:00

Рождественское поселение:

д. Даймище.

 

10.10.2023 с 09:00 до 18:00

Кобринское поселение:

п. Высокоключевой.

 

10.10.2023 с 09:00 до 18:00

Веревское поселение:

д. Большое Верево часть,

д. Малое Верево часть,

д. Бугры,

д. Романовка.

 

10.10.2023 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское поселение:

д. Малые Колпаны (Промзона, Сельхозтехника, КАС, СНТ "Лесное").

 

10.10.2023 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское поселение:

п. Елизаветино,

д. Ижора.