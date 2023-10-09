Кто останется без света 10 октября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 10 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
10.10.2023 с 09:00 до 18:00
Рождественское поселение:
д. Даймище.
10.10.2023 с 09:00 до 18:00
Кобринское поселение:
п. Высокоключевой.
10.10.2023 с 09:00 до 18:00
Веревское поселение:
д. Большое Верево часть,
д. Малое Верево часть,
д. Бугры,
д. Романовка.
10.10.2023 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское поселение:
д. Малые Колпаны (Промзона, Сельхозтехника, КАС, СНТ "Лесное").
10.10.2023 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское поселение:
п. Елизаветино,
д. Ижора.
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