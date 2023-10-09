Штаб по теплу начал работу в Ленобласти

По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко создана официальная страница штаба Ленинградской области по отопительному сезону. Штаб работает для оперативного взаимодействия и решения вопросов, возникающих на протяжении отопительного сезона. По ссылке можно оставить свое обращение. Все они оперативно принимаются в работу.

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области поможет, если отопление отсутствует из-за проблем на котельных, тепловых сетях, расположенных за пределами многоквартирного дома. Госжилнадзор ответит, если вопросы с отоплением возникли из-за проблем на внутридомовых сетях многоквартирного дома. Местные администрации помогут решить локальные вопросы жителей.