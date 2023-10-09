В Гатчинском районе появится площадка для изъятой у нарушителей природоохранного законодательства спецтехники

Аналогов данного решения в России нет. Территория для временного хранения изъятых транспортных средств в Гатчинском районе передана КУГИ Ленобласти на праве оперативного управления Леноблэкомилиции ― подведомственному комитету эконадзора учреждению.

Наличие собственной площадки позволит эффективнее бороться с незаконными действиями в области окружающей среды в 47 регионе. Теперь эконадзор и экомилиция смогут оперативно изымать спецтехнику, являющуюся орудием совершения правонарушения.

«Постановка бульдозеров, экскаваторов и самосвалов, посредством которых совершаются экологические правонарушения, в первую очередь осуществляется с целью пресечения правонарушения и обеспечения производства по делу, а также в воспитательных целях для организаторов сомнительного бизнеса. Каждый день простоя изъятой техники заставит нарушителей лишний раз задуматься ― действовать в соответствии с законом либо нести ответственность и убытки, пока в правовом поле решается вопрос с уже изъятым транспортным средством и ведется административное расследование в отношении лиц, допустивших нарушение действующего законодательства», ― поясняет глава эконадзора Рамила Агаева.