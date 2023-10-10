«Газпром газораспределение Ленинградская область» перезаключает договоры с жителями региона на техобслуживание газового оборудования

1 сентября 2023 года изменены требования законодательства РФ к заключению договоров на ТО ВКГО. Теперь договоры заключаются только со специализированной организацией. В Ленинградской области таковой является АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Ранее заключенные договоры действуют до их прекращения или расторжения, при условии договорных отношений с АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». С иными специализированными организациями договоры действуют до 1 января 2024 года, а потом утрачивают силу на основании Федерального закона от 18.03.2023 года № 71-ФЗ.

В Ленинградской области договоры на ТО ВКГО/ВДГО являются публичными, их заключение возможно как в бумажном виде, так и путем принятия публичной оферты. Договор-оферта вступает в силу, если абонент частично или полностью оплатил услуги за ТО ВКГО/ВДГО. Учитывая приведенные изменения в законодательстве, в квитанции на оплату за газ будет включена стоимость работ по техническому обслуживанию ВКГО/ВДГО за 2024 год.

«Жителям области необязательно приходить в офис для перезаключения договора. Частичная или полная оплата стоимости техобслуживания будет означать согласие абонента принять условия публичного договора (оферты) с АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» на оказание услуг по ТО ВКГО/ВДГО», - пояснил главный инженер – первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Владислав Степанеев.

С условиями публичного договора, прейскурантом, инструкцией по безопасному использованию газа в быту можно ознакомиться на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

В случае смены собственника жилого помещения либо неверно указанного газового оборудования в направленной квитанции, просьба обратиться в офисы АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» или сообщить по номеру телефона (812) 405-40-36.

Уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, является основанием для приостановления поставки газа, а также в соответствии с п.2 ст.9.23 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, повторное совершение указанного административного правонарушения, в соответствии с п. 6 ст.9.23 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей.