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Кто останется без света 11 октября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 11 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

11.10.2023 с 09:00 до 18:00

Кобринское поселение:

Старое Колено, Меньково

 

11.10.23 09.00-18.00

Веревское поселение:

д. Романовка.

Ивановка

СНТ "Ижора", СНТ "Ручеек

 

11.10.2023 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское поселение:

Новое Колено

 

11.10.2023 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское поселение:

Шпаньково

 

11.10.2023 с 09:00 до 18:00

Сиверское поселение:

Маргусы, Куровицы