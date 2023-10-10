Кто останется без света 11 октября в Гатчинском районе

27 сентября в России отмечается День дошкольного работника. Праздник посвящен воспитателям, нянечкам, методистам – всем, кто заботится о наших дошкольниках. Воспитатель детсада – первый педагог в жизни ребенка, первый проводник в мир знаний. Мы от души поздравляем всех работников дошкольных учреждений Гатчины и Гатчинского района!