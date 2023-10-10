Кто останется без света 11 октября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 11 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
11.10.2023 с 09:00 до 18:00
Кобринское поселение:
Старое Колено, Меньково
11.10.23 09.00-18.00
Веревское поселение:
д. Романовка.
Ивановка
СНТ "Ижора", СНТ "Ручеек
11.10.2023 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское поселение:
Новое Колено
11.10.2023 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское поселение:
Шпаньково
11.10.2023 с 09:00 до 18:00
Сиверское поселение:
Маргусы, Куровицы
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.