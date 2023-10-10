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В России стартовал четвертый сезон акции по сбору макулатуры – «Бум-Батл»

Четвертый сезон акции «БумБатл» стартовал 10 октября. В этом году масштабный экологический проект проходит в партнерстве со Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» и ППК РЭО. Ключевая цель проекта – сокращение излишнего потребления бумаги и выстраивание системы ее переработки, формирование экологической культуры.

Рубрики:  Экология

Первый символичный пуд макулатуры – 16 кг бумажного сырья – сдали участники Российского экологического форума. В торжественной церемонии старта приняли участие вице-премьер России  Виктория Абрамченко, генеральный   директор  АНО   «Национальные   приоритеты» София Малявина,   генеральный   директор   ППК   РЭО  Денис Буцаев,   и   сопредседатель Всероссийского экологического общественного движения «Эко-система» Андрей Руднев.

«В нашей стране уже перерабатываются практически все виды отходов по-требления. Сдать отходы бумаги и картона — это, пожалуй, самый про-стой способ внести свой вклад   в   сохранение   здоровья   окружающей   среды   и   популярный   сегодня   путь экологического  просвещения  молодежи.  Мощности  в  России   есть  и  наращиваются.

Всего действует около 600  предприятий по утилизации отходов от использования товаров.   Больше   всего  таких   объектов   перерабатывают,   в  том   числе   бумагу   и картон      их   порядка   100   Через   них   ежегодно   проходит   5   миллионов   тонн макулатуры.   Молодежь   и   эковолонтерство   играют   очень   важную   роль   в формировании   национальной   экологической   повестки,   а   также   экопросвещении. Сегодня хочу поблагодарить всех активных ребят за поддержку  экологических акции», – отметила в своем выступлении вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

В   ходе  брифинга,   посвященного   старту  проекта,   была  отмечена  важность   популяризации раздельного сбора отходов и расширение состава участников.  Теперь наряду со школами, вузами, ссузами и компаниями, к акции как самостоятельно, так и в составе команды, может присоединиться каждый житель страны, и даже побороться за звание самого результативного участника четвертого сезона. Кроме того, согласно механике акции «БумБатл» в 2023 году, участники, сдавшие более 16 кг макулатуры, получают возможность обменять ее на билет в театр, музеи, спортивное или иное культурно-массовые мероприятия в своем регионе.

По словам генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Софии Малявиной, акция «БумБатл» традиционно проводится в поддержку нацпроекта «Экология», в этом сезоне она продлится с 10 октября по 15 нояб-ря. В прошлом году участники «БумБатла» собра-ли более 63 тыс. тонн макулатуры.

«"БумБатл"   укрепляет   уровень   экологической   осознанности      это   доказывают  впечатляю-щие результаты прошлых сезонов. Привлекая россиян к сбору бумаги, мы распространяем практики экологичного отношения к окружающей среде – ведь всего одна тонна макулатуры спасает от вырубки 24 дерева. Представьте, сколько леса можно спасти только благодаря  этому проекту.   "БумБатл"  позволяет напомнить людям о том,  насколько  бумага ценное вторсырье,  и  помогает внедрить полезные привычки   в   повседневную   жизнь.   В   новом   сезоне   мы   надеемся   увидеть   среди участников   еще   больше   воспитанников   детских   садов,   школьников,   студентов колледжей и вузов, а также сотрудников компаний, заинтересованных в сохранении природных ресурсов», – отметила София Малявина.

Денис Буцаев, в свою очередь, обратил внимание на расширение географии проекта и возможности для сдачи макулатуры в населенных пунктах страны.

«Собранную   макулатуру   можно   принести   в   один   из   пунктов   приема,   которые обозначены на  карте  сайта “БумБатл”.  Регоператоры  по  всей   стране  помогут с вывозом собранного бумажного вторсырья. Для этого необходимо оставить заявку в  личном кабинете  участника  акции.  Наряду  с  помощью по  вывозу,  наш “Зеленый фургон”   вместе   с   главными   героями      БумБоем   и   БуМашей      отправятся   в путешествие  по   стране,   чтобы   рассказать   о   важности  раздельного   сбора   и   об особенностях   сбора   и   переработки   макулатуры.   Уверен,   что   в   этом   году прошлогодний рекорд собранного вторсырья будет побит, так как с каждым годом вовлеченность в подобного рода инициативы в нашей стране продолжает расти», – подчеркнул Денис Буцаев.

В новом сезоне  «Бум-Батл» пройдет под эгидой всероссийского движения «Экосистема», созданного в мае этого года по поручению Президента.  В рамках  «Бум-Батла» волонтеры движения проведут серию экологических мероприятий в каждом регионе страны.

«Сбор макулатуры становится экологическим трендом. Эта традиция возрождается в более современных форматах и, действительно, вовлекает активную молодежь в экоповестку. Поэтому в рамках акции "БумБатл" мы планируем запустить несколько интересных и вовлекающих в проект мероприятий, в частности, вместе с бумажными героями посетим областные центры нескольких регионов страны»,  – сказал  Андрей Руднев.

Чтобы   принять   участие   в   акции   «БумБатл»   необходимо   зарегистрироваться   на   сайте проекта  бумбатл.рф.   При   регистрации   указать   организацию   или   подтвердить самостоятельное   участие,   затем   выбрать   на   интерактивной   карте   ближайший   пункт приема   и   отнести   бумагу   туда.   По   итогам  акции  оргкомитет   «БумБатла»   определит лидеров   по   объемам   сданного   бумажного   сырья   в   каждой   из   номинаций,   включая индивидуальный  зачет.  Всех  участников  акции  ждут  подарки.  Также будут  объявлены самые результативные регионы страны.

 

#БумБатлЛО