Президентская библиотека приглашает школьников и студентов к участию в олимпиаде по истории, обществознанию и русскому языку

В ходе олимпиады ребята смогут попробовать свои силы в каждой из дисциплин или выбрать только тот предмет, в котором разбираются лучше всего. Подведение итогов будет осуществляться по результатам индивидуального зачёта. Победители и призёры награждаются дипломами. Лучшие участники также получат дополнительные баллы для поступления в ряд вузов, список которых формируется и в скором времени будет доступен на портале олимпиады.

Соревнование включает три обязательных этапа. Первый и второй пройдут в дистанционном формате с 20 сентября по 29 ноября 2023 года и с 20 декабря 2023 года по 18 января 2024 года соответственно. Заключительный этап состоится в очной форме в период с 12 по 14 марта 2024 года. Участниками третьего тура также могут стать победители и призёры олимпиады «Россия в электронном мире» предшествующего года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного и среднего общего образования, в форме семейного образования или самообразования, осваивающие указанные образовательные программы за рубежом, а также осваивающие образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств. Финалисты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области встретятся на Сенатской площади, 3, а ребята из других регионов – на площадках удалённых электронных читальных залов Президентской библиотеки.

Задания олимпиады разрабатываются, в том числе, на основе материалов из электронного фонда Президентской библиотеки. Поэтому изучение ресурсов библиотеки на официальном портале может помочь участникам ответить на вопросы конкурса максимально полно и точно. Ребята также смогут заранее потренироваться на основе заданий прошлых лет, размещённых на сайте проекта в разделе «Архив».

Основная задача соревнования заключается в приобщении учащихся к работе с архивными источниками информации по истории, теории и практике российской государственности. Электронный фонд Президентской библиотеки содержит более миллиона оцифрованных копий редких документов, составляющих культурное наследие нашей страны. Олимпиада направлена на поиск и поддержку молодых талантов, популяризацию гуманитарного знания в молодёжной среде.

Олимпиада «Россия в электронном мире» проводится при организационной поддержке Новосибирского государственного педагогического университета, Санкт-Петербургского государственного экономического университета и Северо-Западного института управления – филиала РАНХиГС. Информационный партнёр – портал «ГлавСправ».

Отметим, что в прошлом учебном году участниками соревнования стали более 2700 школьников и студентов. За всё время существования интерактивного образовательного проекта – с 2010 года – свои силы в нём попробовали около 55 000 человек, многие из которых в дальнейшем поступили в ведущие российские вузы.

Регистрация участников олимпиады будет открыта 20 сентября 2023 года на официальном портале интерактивного образовательного проекта. Более подробная информация о мероприятии доступна по ссылке http://olympiada.prlib.ru/. Также можно обратиться по телефону в отдел просветительских и образовательных программ Президентской библиотеки (812) 305-16-51 или адресу электронной почты olympiada@prlib.ru.