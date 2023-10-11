Россия готовится к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда

Бессмертный полк России при поддержке Фонда президентских грантов воплощает проект «Наследники блокадного Ленинграда». Он направлен на увековечение подвига защитников города, его жителей и тружеников тыла.

В рамках проекта проводится Всероссийский конкурс «Подвиг ваш, ленинградцы, бессмертен». Участники могут поделиться своим творчеством, посвященным блокадному Ленинграду, сохранить память о родственниках-героях. Подать заявку до 8 ноября и посмотреть положение о конкурсе можно по ссылке. Лучшие работы о защитниках города будут сохранены в отдельном разделе на интернет-ресурсах Бессмертного полка России.

Также проходит конкурс народных сценариев, заявки на который принимаются до 20 октября 2023 года. Лучший сценарий будет предложен известному театральному режиссеру для постановки силами молодых актеров, студентов и выпускников творческих вузов. Видеозапись постановки покажут на школьных «Уроках Мужества» и других мероприятиях патриотической направленности. Также принимаются сценарии школьных уроков, посвященных блокадному Ленинграду. Подать заявку и узнать детали можно здесь.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса пройдет на Форуме патриотических инициатив «Молчаливый подвиг блокадного Ленинграда».