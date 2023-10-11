Времени на раскачку нет: закрывается регистрация на форум «Сделано в России»

Участие в форуме бесплатное. Главное — успеть зарегистрироваться на официальном сайте: https://forum.exportcenter.ru/reg.

Уже традиционно форум станет местом для бизнес-встреч, дискуссий, мастер-классов и нетворкинга, а также подписания значимых международных соглашений. В прошлом году площадку посетили 78 иностранных делегаций, заинтересованных в работе с российскими производителями. В этом году состав будет еще представительнее. Лучшие экспортные продукты представят 186 отечественных компаний в 9 тематических кластерах: «Промышленность», «Экология», «Умный город», «IT», «Медицина», «Строительство», «Техника АПК», «Образование», «Товары потребления».

Центральная тема форума — точки опоры новой архитектуры внешнеэкономической деятельности. Участники подведут итоги полутора лет работы в условиях ограничений, расскажут о новых логистических маршрутах, представят практические решения по выходу на рынки Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, а также обсудят меры государственной поддержки отечественных производителей.

«Особое внимание в этом году мы уделим нашим регионам. У каждого из них своя специфика, и нам важно показать уникальность территорий и производимой продукции. Мы организуем нашу работу так, чтобы максимально рассказать об экспортном потенциале субъектов страны, познакомить компании с будущими партнерами, сообщить, чем мы можем помочь в развитии бизнеса», — отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

На форуме «Сделано в России» также состоится награждение победителей Всероссийского конкурса «Экспортер года». На церемонии отметят компании смогли нарастить объемы экспорта, вышли на новые рынки и модернизировали производства.

Международный форум «Сделано в России» — важнейшая площадка для всех, кто стремится расширить деловые связи, найти партнеров и инвесторов, выйти на новые контракты и масштабировать бизнес. Доступ ко всем мероприятиям – строго по регистрации.

Даты и время всех мероприятий можно уточнить на сайте форума «Сделано в России» в разделе «Программа».