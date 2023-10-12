Как победить в информационной войне?

– Николай Маратович, мы всё чаще слышим термин «информационная война». А кто и зачем ведёт её против России?

– Информационная война – это всегда замена войны обычной. Абсолютно правильно президент России Владимир Путин на Валдайском форуме сказал, что победа над нашей страной – это то, чего многим бы хотелось достичь, но что фактически ни для кого не достижимо. Там же он, к слову, напомнил всему миру о нашей ядерной доктрине и новейшем вооружении.

Надо сказать, что и наши оппоненты это прекрасно понимают. Они явно не собираются запускать в сторону России сотни баллистических ракет, чтобы проверить таким образом качество нашего вооружения. Потому что результат этой проверки будет плачевен для них самих.

Ставка делается на победу иного рода. Ровным счётом на ту, какую коллективный Запад одержал в 1991 году без пушек и танков. А именно – победу на информационно-пропагандистском фронте. Их цель проста: объяснить россиянам, что мы живём неправильно, что так жить нельзя. Как только народ поверит в эти установки, их дело будет сделано!

– И где находится поле битвы в этом противостоянии?

– В первую очередь – Интернет и электронные СМИ. Да, у этих деструктивных сил фактически нет доступа к российскому телеэфиру. Хотя и здесь не всё так просто. Раньше мы могли приехать в Хельсинки или Таллин, включить телевизор в гостинице и посмотреть новости из дома, из родной страны. Теперь россиянам за границей попросту не включают наши телеканалы.

Но и без телеэфира их пропаганде есть где развернуться. Сегодня возрастает роль электронных СМИ и социальных сетей. И уже сейчас мы видим на том же YouTube или в оппозиционных медиа русскоязычных профессионалов информационного цеха, которым не составит труда за несколько минут погрузить зрителя в свою ангажированную точку зрения.

К счастью, человеческая природа достаточно консервативна. Доказать то, что противоречит убеждениям народа и окружающей реальности, – трудно. Особенно когда аудитория видит лица людей, которые десятилетиями рассказывали, как в России хорошо живётся, а сейчас неожиданно оказались где-нибудь в Европе и поют совсем другие песни. Это бросается в глаза. Им мало кто поверит.

– Какие же тезисы западная пропаганда внушает россиянам?

– Для успешного воздействия на массовое сознание нужно бить по опорным точкам, которые затрагивают каждого. В первую очередь это касается уровня жизни.

В наши дни Запад постоянно делает акцент на том, что мы якобы лишились тех благ и финансовых успехов, которые были достигнуты страной к 2021 году. Но вот парадокс! Когда те же западные журналисты приезжают к нам из-за рубежа и заходят в магазин – в Москве или даже в регионах – они видят удивительную для себя картину. Оказывается, у нас всё есть. Всё осталось примерно так, как и было. Видят они и наши успехи в импортозамещении. Хотя оказалось, что в отдельных отраслях оно и вовсе нам не нужно: ну зачем России, имея свои виноградники в Крыму, покупать вино во Франции?

– Тем более что уровень жизни – понятие относительное…

– Действительно. Возьмём, к примеру, квартплату. Представим себе типичную «брежневку» в Москве и Риге –в двух столицах. Так вот, в Москве владелец такой квартиры по факту платит в три раза меньше коммунальных платежей. Поэтому, когда условный рижанин начинает хвастаться зарплатой в 2 тысячи евро, неплохо напомнить ему о тратах на квартиру, интернет, налоги. В итоге оказывается, что все его доходы на выходе превращается в ничто!

– Но люди с YouTube продолжат рассказывать нам о плохой жизни в России!

– Да, ведь они уверены, что их задача решается в один ход. Нужно убедить россиян, что мы поголовно плохо живём и что в этом виновата исключительно наша власть. По их мнению, тогда мы сами начнём этой власти противодействовать. А отсюда уже вытекают такие опасные явления, как экстремизм, сепаратизм и многое другое.

– Какую роль в этих процессах играют западные некоммерческие организации?

– Стоит признать, что на первых этапах развития западные НКО были очень разнообразными, в меру дружественными и даже полезными. Нашей стране, прошедшей через серьёзные исторические испытания, важно было научиться новым форматам работы в общественном секторе.

Однако уже к началу «нулевых» в работе таких организаций стали появляться деструктивные моменты. Со временем они только нарастали. Политические структуры маскировались под что-то другое. Например, человек говорил, что занимается урбанистикой. По факту же он просто забирался в канализацию условного Мурино и на её фоне рассказывал, как в этом городе плохо жить! Хотя проблема новостроек не является исключительно российской – с ней мы сталкиваемся и в Европе, и в США. Но такие вот урбанистические НКО преподносят её именно как ужасы жизни в России! Что это, если не политика?

– Активнее всего такой пропаганде поддаётся молодёжь. Как победить в борьбе за юные умы?

– Помнить простое правило. Молодёжью должна заниматься молодёжь. Как это было раньше, в советские годы. Когда в школах у детей были пионервожатые, обычно совсем молодые люди. При такой небольшой разнице в возрасте сохранялся прямой контакт, а значит, и воспитательная возможность.

Скажу, что в целом в Ленобласти работа с молодёжью развита хорошо. Мы видим активное вовлечение юных ленинградцев в «Команду 47», в различные социальные проекты, где молодые люди могут раскрыть свои таланты – в том числе организаторские.

– Что ещё стоит власти взять на вооружение в информационном противостоянии с Западом?

– Важно помимо традиционных медиа развивать работу в социальных сетях. Те же районные телеграм-каналы, чаты поселений и многоквартирных домов. Зачастую люди уделяют им больше внимания, чем местным СМИ.

Необходимо прямо там отвечать на запросы населения, решать их проблемы, отслеживать обратную связь. Не забывая информировать людей в том числе о наших успехах и актуальной политике федерального руководства.

Беседовал Алексей Астапчик

Для справки:

Николай Межевич – доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, главный научный сотрудник Института Европы РАН. Автор более 500 научных работ, в том числе учебников и монографий.