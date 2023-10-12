Особое место на карте

Для большинства студентов, оказавшихся этим осенним утром в сквере 30-летия Победы, до недавнего времени Любань была обычной точкой на карте. Кто-то проезжал её по пути из родного города в Петербург, а кто-то и вовсе никогда не бывал в этих краях. Теперь же их жизнь навсегда связана с этим местом. Здесь будущие корреспонденты, редакторы и телеведущие смогли прикоснуться к историческим корням своей профессии. А кто-то, возможно, впервые задумался о том, что журналистика – это не только беседы со звёздами и свой канал на YouTube, но подчас и смертельно опасное занятие.

Место для посвящения выбрали не случайно. Аллея журналистов в Любани – первый в России мемориал, посвящённый военным журналистам, защищавшим своё Отечество «с «лейкой» и блокнотом», а нередко – и с оружием в руках. Её заложили весной 2022 года по инициативе областного комитета по печати. А уже в этом году ко Дню Победы здесь открыли памятник в честь журналистов, воевавших и погибших во время Великой Отечественной войны.

– Сегодня вы должны понимать, что такое профессия военного корреспондента. Это люди, которые всё время находятся в зоне смертельного риска. В годы Великой Отечественной войны они снимали кинохронику, писали репортажи, делали фотографии, находясь под пулями. То же самое происходит сегодня, когда наши коллеги вместе с солдатами и офицерами Российской армии выполняют свой долг в зоне специальной военной операции, – обратился к студентам с напутственным словом председатель областного комитета по печати Константин Визирякин.

Константин Николаевич напомнил молодёжи, что на фронтах Великой Отечественной войны погибло более 1500 представителей журналистского цеха. Из них не менее 50 отдали жизни во время защиты Ленинграда и Ленинградской области.

Доцент кафедры журналистики и литературного образования Ленинградского государственного университета имени Пушкина Сергей Самолетов также поздравил ребят с началом студенческой жизни.

– В октябре наш университет отмечает 31-й день рождения. Наш вуз хоть и молодой, но уже занимает достойное место в системе образования региона. У нас существует немало славных традиций, и идея проводить посвящение будущих журналистов в таком месте пополнит этот список. Мы и дальше будем привозить сюда первокурсников, проводить для них интересные мероприятия, – отметил Сергей Александрович.

Вот и в этот раз студенты провели время с пользой. Сразу после торжественной церемонии им выдали в руки грабли, лейки и лопаты. Так посвящение превратилось в субботник! Его участники облагородили территорию мемориала и высадили новые ели. Мы же успели узнать больше о взглядах ребят на профессию и карьерных целях.

– Я родом из Ленинградской области. Всегда хотела быть журналистом, потому что мне не нравится сидеть на месте, я люблю приносить пользу обществу, общаться с людьми. Ближе всего мне газетная и ТВ-журналистика, уже хочу попробовать себя в деле, – рассказала нам Арина Алексеева, участница мероприятия.

Её однокурсница Ксения Шадрунова приехала из Вологодской области. Говорит, что не боится полевой работы: что с лопатой, что с микрофоном в руках она будет чувствовать себя уверенно.

– Потому и выбрала профессию журналиста, чтобы не сидеть в офисе 24 часа в сутки. Мне нравится общение с людьми и движение, – улыбается Ксения.

В конце мероприятия всех участников субботника ждал горячий чай и печенье. И, конечно, общение со старшими коллегами по цеху – куда в нашей профессии без интересных историй!

Александра РОДИОНОВА

Фото автора