Соблюдайте требования пожарной безопасности!
Пожар — это неконтролируемый процесс горения. Горение – это быстропротекающая реакция окисления с выделением тепла и света.
Причины пожаров в быту возможны :
1. От неосторожного обращения с огнем;
2. При использовании неисправными электрическими сетями и бытовыми приборами;
3. При курении в постели, особенно в нетрезвом виде;
4. При одновременном включении в одну розетку нескольких электрических приборов;
5. При использовании легковоспламеняющихся жидкостей для чистки и стирки одежды;
6. От шалости с огнем детей, оставленных без присмотра;
7. От оставленных без присмотра включенных бытовых электроприборов (телевизоров, утюгов, чайников, фенов и т.п.).
Последствия пожара – печальны, но их, как и самого пожара, можно избежать, соблюдая элементарные требования правил пожарной безопасности.
- не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;
- эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;
- следите за неисправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами, электророзетками;
- не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;
- запрещается хранить в квартирах и комнатах общежитий баллоны с горючими газами, емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.
При первых признаках возникновения пожара (запаха гари и дыма) следует немедленно сообщить по телефону пожарной охраны по единому номеру службы спасения «112».
Сообщите, что горит и точный адрес. Примите меры к посильному тушению пожара. Если потушить не удалось – сообщите соседям и выходите на улицу.
Не теряйте времени на спасение имущества, главное – спасти себя и других, попавших в беду.
Помогите выйти на улицу пожилым людям, детям, инвалидам. Если не удается вывести кого-либо, то по прибытию пожарного расчета сразу сообщите о нахождении людей в помещении. Это необходимо для того, чтобы пожарные быстро оказали помощь попавшему в беду человеку. Ни в коем случае нельзя прыгать с окон и балконов, так как можно получить тяжелые травмы.
ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области