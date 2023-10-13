Соблюдайте требования пожарной безопасности!

Причины пожаров в быту возможны :

1. От неосторожного обращения с огнем;

2. При использовании неисправными электрическими сетями и бытовыми приборами;

3. При курении в постели, особенно в нетрезвом виде;

4. При одновременном включении в одну розетку нескольких электрических приборов;

5. При использовании легковоспламеняющихся жидкостей для чистки и стирки одежды;

6. От шалости с огнем детей, оставленных без присмотра;

7. От оставленных без присмотра включенных бытовых электроприборов (телевизоров, утюгов, чайников, фенов и т.п.).

Последствия пожара – печальны, но их, как и самого пожара, можно избежать, соблюдая элементарные требования правил пожарной безопасности.

- не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;

- эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;

- следите за неисправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами, электророзетками;

- не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;

- запрещается хранить в квартирах и комнатах общежитий баллоны с горючими газами, емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

При первых признаках возникновения пожара (запаха гари и дыма) следует немедленно сообщить по телефону пожарной охраны по единому номеру службы спасения «112».

Сообщите, что горит и точный адрес. Примите меры к посильному тушению пожара. Если потушить не удалось – сообщите соседям и выходите на улицу.

Не теряйте времени на спасение имущества, главное – спасти себя и других, попавших в беду.

Помогите выйти на улицу пожилым людям, детям, инвалидам. Если не удается вывести кого-либо, то по прибытию пожарного расчета сразу сообщите о нахождении людей в помещении. Это необходимо для того, чтобы пожарные быстро оказали помощь попавшему в беду человеку. Ни в коем случае нельзя прыгать с окон и балконов, так как можно получить тяжелые травмы.





ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области