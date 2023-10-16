Дарить звуки радости!

Вокальная студия «Звуки радости» - это большая творческая мастерская, в которой рождается искусство, где есть свой стиль, образ и музыкальный вкус. На занятиях ученики занимаются эстрадным вокалом, учатся работать с микрофоном, не бояться сцены. С учетом индивидуальных и возрастных особенностей руководитель подбирает репертуар, включающий вокальные произведения современных композиторов и авторские проекты.

Участникам студии - от 4 до 50 лет. Они поют сольно, дуэтами, ансамблем. Их объединяет любовь к песне, а еще желание поделиться этой любовью с окружающими, сделать их соучастниками своего творчества. Высокий уровень исполнительского мастерства участников студии, творческий дух, вдохновение и желание петь все больше завоевывают симпатии зрителей, которые всегда получают эмоциональный заряд от встречи с ними.

Коллектив ведёт активную концертную деятельность, география которой расширяется с каждым годом. Готовность неустанно совершенствоваться как совсем юных, так и уже взрослых вокалистов дает свои результаты. В копилке достижений - многочисленные награды Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей вокального искусства, среди которых дипломы лауреатов Всероссийского конкурса – фестиваля музыкально-художественного творчества «Рождение звезды», который проходил в январе 2023 г. в Москве. Дети смогли поучаствовать в престижном конкурсе, благодаря финансовой поддержке СККЦ «Юбилейный».

Но самое большое достижение коллектива – умение отдавать частицу души своим зрителям. В этом огромная заслуга Елены Семеновны Соколовой – руководителя творческого, ищущего, сумевшего сплотить вокруг себя истинных любителей музыки, постоянно находящегося в поиске новых идей, методических приемов, которые она успешно применяет на своих занятиях.

21 октября вокальная студия «Звуки радости» будет отмечать свой первый юбилей – 5 лет с момента образования коллектива. Зрелый и самостоятельный, он живет, поёт, имеет своих поклонников и почитателей, строит множество творческих планов, радует людей своим творчеством и яркими звуками мелодий радости…

Елена Жеребцова