Где отключат свет 17 октября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 17 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
17.10.23 с 09:00 до 17:00
Сусанинское СП:
д. Мыза,
д. Заборье,
д. Ковшово.
17.10.23 с 09:35 до 18:00
Войсковицкое СП:
п.Войсковицы,
промзона,
ДРСУ.
17.10.23 с 09:30 до 17:30
Вырицкое ГП:
д. Горки.
17.10.23 с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
с. Рождествено.
17.10.23 с 09.00 до 17.30
Сяськелевское СП:
д. Крокшево,
д. Тепловка.
17.10.23 с 09.00 до 18.00
Сяськелевское СП:
д. Шпаньково,
д. Новая.
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