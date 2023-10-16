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Где отключат свет 17 октября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 17 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

17.10.23 с 09:00 до 17:00

Сусанинское СП:

д. Мыза,

д. Заборье,

 д. Ковшово.

 

17.10.23 с 09:35 до 18:00

Войсковицкое  СП:

п.Войсковицы,     

промзона,

ДРСУ.

 

17.10.23 с 09:30 до 17:30

Вырицкое ГП:

д. Горки.

 

17.10.23 с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

с. Рождествено.

 

17.10.23 с 09.00 до 17.30

Сяськелевское СП:

д. Крокшево,

д. Тепловка.

 

17.10.23 с 09.00 до 18.00

Сяськелевское СП:

д. Шпаньково,

д. Новая.

 

 

 