«Белый Ангел» — награда Мультицентру

«Ленинградский Мультицентр сегодня является признанной территорией доступности: доступной работы и профессии. Мы надеемся, что наш опыт будет не просто подхвачен, а улучшен и преумножен, и огромное количество людей с ограниченными возможностями здоровья получат высококвалифицированную поддержку и возможность реализовать себя в жизни», - сказала Ирина Дрозденко.

Премия «Белый Ангел» учреждена театральным товариществом «Комик-трест», она вручается за выдающиеся заслуги в благотворительности и реализации социальных проектов; является продолжением проекта «Театр - доступная среда» режиссера Вадима Фиссона. Он руководил театром на протяжении 23 лет, находясь в инвалидном кресле. В этом году лауреатами премии стали неравнодушные жители Петербурга и Ленинградской области.

Статуэтки «Белого Ангела» также вручили куратору социального лагеря «Замечтай» Ксении Куценко, чемпионке мира и России по танцам на колясках, тренеру Елене Лозко, директору Гатчинского психоневрологического диспансера Марии Ларионовой, исполнительному директору фонда «Реабилитационный центр «Дом надежды на Горе» Татьяне Кондаковой.