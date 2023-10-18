Куда ведёт дорога жизни?

Ленинградская область выбирает концепцию оформления музейного пространства на Дороге жизни. Первым шагом в этом направлении стал конкурс проектов модернизации от студентов-архитекторов со всей России. За работой конкурсной комиссии наблюдал корреспондент «Ленинградской панорамы».

Огни Дороги жизни совсем скоро загорятся по-новому. С идеей обновления исторического пространства выступила группа общественников из Всеволожского района. Их задумку поддержал Владимир Путин во время встречи с ветеранами и представителями патриотических организаций Ленинградской области. Президент отметил особую актуальность предложения накануне празднования 80-летия полного снятия блокады Ленинграда в 2024 году.

К решению этой масштабной задачи областное правительство подключило неравнодушную молодёжь. На призыв принять участие в конкурсе концепций модернизации откликнулись 25 команд из 10 крупнейших архитектурных вузов страны. Москва и Санкт-Петербург, Новосибирск и Казань – будущим специалистам оказалась не безразлична судьба одного из главных символов Великой Победы.

– Мы решили привлечь молодёжь по простой причине – чтобы они помогли нам сделать это пространство интересным и понятным для новых поколений, – делится с нами Сергей Лутченко, первый заместитель председателя комитета градостроительной политики Ленинградской области, главный архитектор Ленинградской области. – На маршруте наверняка появятся кафе, площадки для отдыха и концертных выступлений. Всё это должно быть выполнено в едином стиле, сохранить правило единообразия.

В то же время различные удобства не должны затмевать собой смыслы. Все памятные объекты от станции Ржевка до мыса Осиновец будут напоминать туристам о роли этой транспортной магистрали через Ладожское озеро. Той, что с сентября 1941-го по март 1943-го связывала блокадный Ленинград с остальной страной.

– Конечно, модернизация должна пройти деликатно, это одно из главных требований к работам конкурсантов, – поясняет Ксения Губинская, заместитель председателя комитета правительства Ленинградской области по сохранению культурного наследия. – Однако время для обновления действительно пришло. Мемориальный комплекс на Дороге жизни создавался в 60-е и 70-е годы. Необходимо по-новому «обрамить» его: от освещения до окружающей инфраструктуры.

Наблюдая за трудом Ксении, отмечаю – ни один из конвертов с конкурсными материалами не подписан. Авторы работ засекречены! Вместо названия вуза – непонятный мне шифр. Делается это для чистоты эксперимента: чтобы всё прошло по-честному.

Члены жюри листают альбомы с описанием любых мелочей на туристическом маршруте: от элементов освещения до формы табличек с навигацией.

Кто-то из конкурсантов сделал акцент на брендировании – выпуске фирменных футболок, кружек и чехлов на смартфоны – для лучшего продвижения маршрута. Авторы другой работы предложили создать динамичную подсветку памятников и установить современную сцену для проведения концертов. Эксперты согласились с этой задумкой: культурных мероприятий на Дороге жизни должно быть больше!

– Необходимо, чтобы эти пространства были живыми. На них могут объединиться архитектурные объекты, элементы театра и кино. Важно продолжать диалог между современностью и той исторической памятью, которую хранит Дорога жизни, – отметил художественный руководитель театра «На Литейном» Сергей Морозов.

Финалистами первого этапа стали три концепции от Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, Горного университета и Московского архитектурного института.

Например, студенты ГАСУ представили концепцию в строгом и монументальном стиле с преобладанием элементов из стали, бетона, гранита и стекла. Они же спроектировали информационный центр на въезде в памятный комплекс в виде разломленного блока – символа прорыва блокады.

Ребята из Горного университета сосредоточились на благоустройстве и модернизации уже существующих мемориалов и точек притяжения. Концепция МАРХИ получила название «Артерия жизни» и взяла за основу образ «Разорванного кольца», который архитекторы реализовали в виде событийной площадки для музыкальных и театральных представлений.

– Проекты интересные, грамотные, но главное — реализуемые. Почвы для будущей работы действительно много — такого широкого отклика на общественный проект никто не ожидал. Это говорит о том, что для молодого поколения очень важно сохранение исторической памяти, ― отметил заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Впереди второй этап конкурса, в ходе которого участники при поддержке экспертов смогут дорабатывать собственные задумки. Его итоги подведут 22 ноября – в день начала работы Дороги жизни. Ну а познакомиться со всеми представленными концепциями можно уже сейчас на специальной выставке в Доме Правительства Ленинградской области.

Алексей Астапчик

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